Некоторые аналитики прогнозируют снижение спроса на нефть из-за рецессии.

Цены на нефть во вторник, 5 августа, снизились после анонсированного ОПЕК+ очередного увеличения добычи сырья, что более чем компенсировало угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Индии, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 11 центов, до 68,65 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 12 центов, до 66,17 доллара за баррель.

Издание напоминает, что ОПЕК+ 3 августа решила увеличить добычу нефти на 547 000 баррелей в сутки в сентябре. Таким образом, группа с апреля 2025 года заявила об увеличении добычи суммарно на 2,5 миллиона баррелей в сутки, хотя аналитики предупреждают, что фактическое количество нефти, которая вернется на рынок, будет меньше.

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Нефтяные фьючерсы подешевели, поскольку дополнительные мощности ОПЕК+ действуют как страховка на случай нехватки российских баррелей, считает старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

На фоне роста предложения нефти некоторые аналитики ожидают замедления экономического роста из-за новых пошлин США в отношении торговых партнеров, что создает риски для спроса на "черное золото" и способствует его удешевлению. Аналитики JPMorgan заявили во вторник, что риск рецессии в США является высоким, поскольку лишние рабочие руки не нужны.

Перспектива рецессии компенсировала беспокойство по поводу перебоев поставок нефти на фоне очередных угроз Трампа в адрес Индии, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти. На нее приходится около 30% российского нефтяного экспорта.

Цены на нефть и угрозы Трампа - последние новости

3 августа страны ОПЕК+ договорились с сентября в очередной раз увеличить добычу нефти более чем на 500 тысяч баррелей в сутки, что потянуло нефтяные котировки к недельному минимуму.

Новые таможенные угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Индии, возможно, притормозили снижение цен. Американский лидер заявил, что собирается значительно повысить пошлины для Индии, поскольку страна продолжает покупать огромные объемы российской нефти.

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