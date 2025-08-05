Старая система ПВО не способна противодействовать современным атакам Украины, считает Николай Маломуж.

Вокруг Москвы еще с 1960-170 годов выстроена эшелонированная система ПВО, которая была нацелена на противодействие ракетным средствам ядерного типа. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Николай Маломуж - бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии.

"Они, как правило, устаревшие. Тем более, они заточены на ракеты баллистического и тактического уровня. А сегодня другая модель войны, это ударные дроны различных типов, которые меняют вектор движения. Также мы имеем систему защиты Стелс, радиошумы, другие системы сокрытия. Поэтому эта система не срабатывает", - сказал Маломуж.

Он отметил, что при установлении эшелонированной обороны вокруг Москвы, за каждым средством был закреплен определенный сектор контроля.

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"Та система старая перекрывала все сектора, как говорится, наглухо, всю территорию Московщины. А это многие сотни километров. Потому что сама Москва имеет сейчас около 15 млн населения, а сама территория - это огромная агломерация, которую надо защищать. Поэтому и старая система не только не может защищать от новейших средств. Она все не перекрывает. Поэтому они берут базово те системы, которые были, там размещают новейшие средства и насыщают их более плотно по тому же периметру", - добавил Маломуж.

Генерал отметил, что Украине необходимо наносить удары по новым системам на моменте их установки. В то же время он отметил, что надо также искать слабые места в российской ПВО и совершенствовать технологические возможности собственных ударных средств - ракет и дронов.

"Мы их совершенствуем системно. Что их системы РЭБ, ПВО могут их просто не видеть. И искусственный интеллект сейчас может очень эффективно работать по обесцениванию этих защитных комплексов, которые они ставят. Или введение их в заблуждение за счет электронных воздействий на их программное обеспечение", - отметил Маломуж.

ПВО РФ: важные новости

Накануне российское медиа "Настоящее время" сообщило о том, что Кремль строит вокруг столицы новое "кольцо" ПВО. Отмечается, что его целью будет противодействие украинским дронам. В то же время сообщается, что новые позиции часто строят возле бывших советских объектов "малого кольца ПВО", где ранее размещали комплексы С-25 "Беркут" для защиты столицы от возможных атак НАТО

По мнению военного эксперта Евгения Дикого, Украина приближается к моменту, когда у России не останется систем ПВО. По словам Дикого, Россия активно перебрасывает свои средства противовоздушной борьбы в Крым, где их систематически уничтожают украинские войска.

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