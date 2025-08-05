Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 5 августа, не изменился и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 47,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 5 августа, также остался неизменным - 48,78 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 5 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 3 копейки.

По данным нацбанка, по отношению к евро гривна значительно ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,35 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 71 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на уровне 42 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 8 копеек и составляет 48,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,85 гривни за евро.

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