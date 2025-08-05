Отмечается, что на нефтеперерабатывающем заводе остановлены две установки первичной переработки нефти.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий нефтяной компании "Роснефть", остановил около половины перерабатывающих мощностей после атаки украинских беспилотников. Цены на бензин в Российской Федерации резко взлетели.

Издание Reuters пишет, что, по словам источников, после атаки беспилотников 2 августа остановлены две установки первичной переработки нефти - ЦДУ-3 мощностью 8 600 тонн в сутки и ЦДУ-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.

Таким образом на Рязанском НПЗ работает установка первичной переработки нефти ЦДУ-6 мощностью 23 200 тонн в сутки - около 48% от общей мощности.

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Стоит отметить, что в 2024 году завод переработал 13,1 млн тонн нефти, выпустил 2,3 млн тонн автобензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива, 4,2 млн тонн мазута и 1 млн тонн авиакеросина.

Российское издание "Коммерсант" пишет, что цены на бензин марки "АИ-95" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже взлетела до отметки в 77 тысяч рублей или 964,6 доллара за тонну, обновив исторический максимум, который ранее был на уровне 76,9 тыс. рублей.

При этом в Министерстве энергетики России считают ситуацию стабильной. Отмечается, что нефтяные компании перенаправили дополнительные объемы бензина на внутренний рынок для стабилизации ситуации, сократив экспорт.

Удар Украины по российским НПЗ - последние новости

В ночь на 2 августа Россию массированно атаковали беспилотники, под ударом оказались два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), один из них в Рязанской области. А в Самарской области после прилета загорелся Новокуйбышевский НПЗ.

3 августа в российском городе Сочи возник пожар на нефтебазе "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в результате атаки украинского беспилотника.

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