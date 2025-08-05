В мире цифровых технологий все больше людей выбирают удаленную работу, позволяющую им путешествовать или временно переезжать в другие страны, не отрываясь от своей основной трудовой деятельности. Одновременно все больше стран предоставляют выгодные условия для цифровых кочевников.
Согласно данным аналитической компании DemandSage, в 2025 году численность мирового сообщества цифровых кочевников превысила 40 миллионов человек, что на 149% больше, чем в 2019 году.
"Стиль жизни цифровых кочевников – это создание жизни, сочетающей профессиональную гибкость и личный опыт. Чтобы найти правильный баланс, цифровых кочевников обычно привлекают города с надежным интернетом, доступной стоимостью жизни, яркой местной культурой и развитым сообществом удаленных работников", – пояснил в комментарии Travel + Leisure эксперт по карьере FlexJobs Кит Спенсер.
В тоже время он призвал потенциальных цифровых кочевников, рассматривающих такой образ жизни, обращать внимание не только на красивые пейзажи места назначения, но и учитывать все практические детали.
"Совместимость часовых поясов с клиентами и коллегами, доступность необходимой инфраструктуры, языковые барьеры и местные налоговые последствия могут играть важную роль в общем впечатлении", – отметил Спенсер.
Чтобы стать успешным цифровым кочевником, требуется продуманное планирование, финансовая стабильность и готовность адаптироваться к новым условиям. Кому-то это может показаться пугающим, но многие считают, что свобода и перспективы, которые предлагает такой образ жизни, стоят любых компромиссов, добавляет он.
Издание опросило бывалых цифровых кочевников, чтобы определить лучшие места в Европе для удаленной работы.
10 лучших европейских направлений для цифровых кочевников в 2025 году
- Мадейра, Португалия.
- Котор, Черногория.
- Пистойя, Италия.
- Прага, Чехия.
- Братислава, Словакия.
- Любляна, Словения.
- Дубровник, Хорватия.
- Тирана, Албания.
- Афины, Греция.
- Таллинн, Эстония.
Новые програмы для цифровых кочевников
Как сообщал УНИАН, ранее власти Словении объявили о планах запустить цифровую визу кочевника с ноября 2025 года.
Кроме того, с января 2025 года условия получения визы цифрового кочевника упростила Новая Зеландия.
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