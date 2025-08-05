Лучшим местом для удаленщиков признали португальскую Мадейру / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В мире цифровых технологий все больше людей выбирают удаленную работу, позволяющую им путешествовать или временно переезжать в другие страны, не отрываясь от своей основной трудовой деятельности. Одновременно все больше стран предоставляют выгодные условия для цифровых кочевников.

Согласно данным аналитической компании DemandSage, в 2025 году численность мирового сообщества цифровых кочевников превысила 40 миллионов человек, что на 149% больше, чем в 2019 году. 

"Стиль жизни цифровых кочевников – это создание жизни, сочетающей профессиональную гибкость и личный опыт. Чтобы найти правильный баланс, цифровых кочевников обычно привлекают города с надежным интернетом, доступной стоимостью жизни, яркой местной культурой и развитым сообществом удаленных работников", – пояснил в комментарии Travel + Leisure эксперт по карьере FlexJobs Кит Спенсер.

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В тоже время он призвал потенциальных цифровых кочевников, рассматривающих такой образ жизни, обращать внимание не только на красивые пейзажи места назначения, но и учитывать все практические детали.

"Совместимость часовых поясов с клиентами и коллегами, доступность необходимой инфраструктуры, языковые барьеры и местные налоговые последствия могут играть важную роль в общем впечатлении", – отметил Спенсер.

Чтобы стать успешным цифровым кочевником, требуется продуманное планирование, финансовая стабильность и готовность адаптироваться к новым условиям. Кому-то это может показаться пугающим, но многие считают, что свобода и перспективы, которые предлагает такой образ жизни, стоят любых компромиссов, добавляет он.

Издание опросило бывалых цифровых кочевников, чтобы определить лучшие места в Европе для удаленной работы.

10 лучших европейских направлений для цифровых кочевников в 2025 году

  1. Мадейра, Португалия.
  2. Котор, Черногория.
  3. Пистойя, Италия.
  4. Прага, Чехия.
  5. Братислава, Словакия.
  6. Любляна, Словения.
  7. Дубровник, Хорватия.
  8. Тирана, Албания.
  9. Афины, Греция.
  10. Таллинн, Эстония.

Новые програмы для цифровых кочевников

Как сообщал УНИАН, ранее власти Словении объявили о планах запустить цифровую визу кочевника с ноября 2025 года.

Кроме того, с января 2025 года условия получения визы цифрового кочевника упростила Новая Зеландия.

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