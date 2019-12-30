Обмен пленными: в Кремле рассказали о роли Путина

Вчера в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин использовал свой «авторитет и влияние», чтобы обмен удерживаемыми лицами стал возможным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ведь фактически прямых двусторонних контактов с представителями «ДНР» и «ЛНР» нет у украинских коллег. Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трехсторонняя комиссия, там, и так далее. Только потому, что отсутствуют прямые контакты», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, почему обмены в конце 2017 года, летом 2019 или вчера стали возможны исключительно после того, как соответствующая договоренность достигнута с президентом России Владимиром Путиным.

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На уточняющий вопрос УНИАН, не означает ли согласие Украины обменять екс-«беркутовцев» и «харьковский террористов» то, что Россия отчасти берет ответственность за преступления, не связанные непосредственно с войной на Донбассе, он сказал: «Нет, никоим образом – с нашей точки зрения, неправильное и неверное понимание. Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. Обмен осуществляется все-таки между сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не имеет».

При этом он отказался отвечать на вопрос, согласовывали ли ОРДЛО с Россией списки на обмен. «Мне нечего добавить – какой-то более детальной информации я не могу вам предоставить», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.