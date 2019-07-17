NRC Handelsblad: Спустя 5 лет после MH17 лайнеры до сих пор летают над зонами войны

На протяжении последних лет было много разговоров об угрозах для воздушных маршрутов, пролегающих через зоны конфликтов, но новой политики, которая бы решила эту проблему, до сих пор нет.

14 июля 2014 года, за три дня до уничтожения пассажирского рейса MH17, на Донбассе был сбит грузовой самолет Вооруженных сил Украины. Всего же в период с 14 до 17 июля того года над зоной боевых действий на украинской территории пролетел 61 пассажирский самолет из 32 стран. А в сам день, когда был сбит MH17, это сделали 160 самолетов.

В придачу ко всем вопросам о точных обстоятельствах атаки против малайзийского лайнера не меньше вопросов вызывает сама практика полетов над зонами, где идет война. Об этом пишет нидерландское издание NRC Handelsblad. Почему Украина не закрыла свое воздушное пространство над Донбассом? И как предотвратить повторение этой катастрофы?

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На бумаге ответ на последний вопрос прост. Шаг первый: информация об угрозах для безопасности должна более эффективно передаваться между службами безопасности, странами и авиакомпаниями. Шаг второй: страны и авиалинии должны действовать ответственно.

Но на практике все не так просто. Через пять лет после MH17 о полетах над зонами боевых действий многие говорили, определенные вещи были согласованы и записаны. Но новая политика так и не появилась. Причастные к процессу люди говорят, что главное улучшение только в привлечении внимания к проблеме. Но это не значит, что над зонами боевых действий стало меньше пассажирских самолетов.

«За последние годы мало что изменилось в управлении воздушным пространством стран, которым приходится иметь дело с вооруженными конфликтами на их территориях», - отметила Нидерландский совет безопасности (OVV) в своем отчете за февраль.

Страны настаивают на контроле над своим воздушным пространством. Даже если они не могут гарантировать безопасность из-за беспорядков или войны, они не очень скоро решаются его закрыть. Международная организация гражданской авиации, которая входит в структуру ООН, по ошибке не играет роли в этом вопросе. Международная ассоциация воздушного транспорта тоже могла бы быть более активной. В OVV говорят, что авиакомпании сами прокладывают свои маршруты. Однако, их нужно заставлять обращать внимание на угрозы.

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Вместе с тем, определенный прогресс за последние пять лет был достигнут. Международная организация гражданской авиации приняла свои инструкции относительно оценки рисков. Европейские страны более активно обмениваются важной информацией об угрозах. Компании активно собирают информацию о рисках для безопасности и получают доступ к более подробным данным. То, что раньше передавалось неформально, теперь циркулирует официально.

В июне 2016 года пять нидерландских министерств и три авиакомпании (KLM, Corendon и TUIfly), а также ассоциация пилотов подписали конвенцию об обмене данными об угрозах. Была создана экспертная группа во главе с антитеррористическим ведомством NCTV и Министерством инфраструктуры Нидерландов.

«Теперь появилось больше понимания ситуации. И это самое большое улучшение. Больше информации передается от правительств компаниям. Постоянный надзор очень важен. Это хорошо демонстрирует напряженность вокруг Ормузского пролива», - сказал пилот KLM Виллем Шмидт.