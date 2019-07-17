Пять лет «осуждения» и «обеспокоенности». Почему Россия не наказана за крушение рейса МН17

Крушение рейса MH17 пять лет назад стало отправной точкой для заинтересованности Европейского союза конфликтом на Донбассе. Напомним, что 17 июля 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту, – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Только спустя пять лет были обнародованы первые имена подозреваемых, которые уже в следующем году могут предстать перед судом. Но они – всего лишь пешки в руках основного игрока – России, которая не только продолжает отрицать свою причастность к катастрофе, но и пытается склонить на свою сторону страны, граждане которых погибли из-за крушения самолета.

Вина России доказана

Практически сразу после падения самолета МН17, пророссийские боевики стали хвалиться тем, что сбили «птичку». Правда сперва «Боинг» выдавали за украинский АН-26. «В районе Тореза только что сбили самолет АН-26, валяется где-то за шахтой «Прогресс». Предупреждали же - не летать в «нашем небе»… «Птичка» упала за террикон…», - отчитался в тот день в 2014-м командир боевиков, гражданин Российской Федерации Игорь Стрелков (Гиркин).

Осознав, что самолет вовсе не украинский, террористы сразу же стали все отрицать и попытались полностью переложить вину на Украину.

Сначала появилась версия, что МН17 был сбит украинскими военными, которые якобы целились…в борт российского президента Владимира Путина. После этого были озвучены «неопровержимые свидетельства» очевидцев, которые своими глазами видели, как на высоте 10 км «Боинг» был обстрелян украинским штурмовиком.

В принципе, на этой версии Россия могла бы настаивать долго, если бы ее не опровергли международные следователи, которые установили, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом«Бук».

Это обстоятельство россияне тоже попытались использовать в своих интересах. Потому «внезапно» выяснилось, что «Бук» был… украинским. Но и эта версия не выдерживала никакой критики. Особенно, в свете того, что боевики скрыли бортовые самописцы сбитого самолета, а на место крушения долго не пускали экспертов ОБСЕ (им удалось туда попасть только через две недели). Не говоря уже о том, что обломки сбитого «Боинга» удалось передать в Нидерланды только спустя полгода после катастрофы, в декабре 2014 года.

Развенчать российскую теорию о причастности Украины к авиакатастрофе удалось в октябре 2015 года, когда международная разведывательная группа Bellingcat заявила, что «Бук», которым был сбит МН17, все же оказался российским. Год спустя, в 2016-м, расследователи сообщили, что им удалось выяснить даже серийный номер ЗРК. И, как и было изначально озвучено украинской стороной, оказалось, что «Бук» принадлежит российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, базирующейся в районе города Курск. Позднее расследователи уточнили, что ракету ввезли на Донбасс из России. Собственно, именно эти факты полностью исключили как любую связь «Бука» с ВСУ, так и вину Украины в трагедии в целом.

Тогда же главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке впервые заговорил о подозреваемых. По его словам, уже тогда было известно, как минимум, о сотне людей, имеющих отношение к катастрофе. Исходя из этих обстоятельств, следствие по «делу Боинга» продлили до 2018 года. Позднее расследователям удалось установить личности некоторых российских военных из списка. В частности, в перехваченных телефонных разговорах, обнародованных СБУ в июле 2014 года, говорится о генерал-майоре с позывным «Хмурый» - Сергее Дубинском, генерале-полковнике российской армии в запасе Николае Ткачеве с позывным «Дельфин» и офицере ГРУ Олеге Иванникове с позывным «Орион». Последний, по данным Bellingcat, лично участвовал в переброске «Бука» и руководил спецоперацией.

Впрочем, официально первые имена тех, кто может предстать перед судом и ответить за смерть почти трех сотен человек, прозвучали совсем недавно, 19 июня, когда международная следственная группа по расследованию авиакатастрофы MH17 объявила первых четырех подозреваемых. В их числе, из ранее озвученных, оказался только генерал Сергей Дубинский («Хмурый»). Кроме него, в списке оказались российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым министром обороны «ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), возглавлявший второй отдел «ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), главарь «разведывательного батальона» боевиков. И, поскольку есть первые подозреваемые, дело теперь за судом – первое слушание назначено на 9 марта 2020 года в Нидерландах.

РФ все знает, но молчит

Параллельно с поиском подозреваемых ведется и процесс привлечения России к ответственности за катастрофу. 25 мая 2018 года правительство Нидерландов, после обнародования новых выводов по делу о расследовании крушения рейса MH17, начало осуществлять шаги в этом направлении. Попутно претензии против России выдвинула и Австралия, чьи граждане также находились на борту сбитого борта. На основании выводов Совместной следственной группы, Австралия, как и Нидерланды, выразила уверенность в виновности России, и потому обратилась в суд по поводу компенсации для 38 семей погибших в авиакатастрофе австралийцев.

Но позиция РФ за эти пять лет, несмотря на многочисленные доказательства ее вины, остается неизменной. По мнению МИД России, все обвинения расследователей «ничем не обоснованы». «Заявления, озвученные Совместной следственной группой о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малазийского Боинга МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, как только было объявлено о причастности к случившемуся трех российских генералов и экс-главаря боевиков.

Стоит ли удивляться, что передавать всех подозреваемых Нидерландам, где должен состояться суд над ними, Россия также не собирается.

Более того, РФ цинично продолжает настаивать на том, что ее якобы необоснованно исключили из группы расследователей. «Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства», - считают МИД РФ.

Собственно, на недавнем саммите G-20 эту же линию премьер-министру Нидерландов Марку Рютте в частной беседе Путин озвучил лично.

«Был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна, и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации. Вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах», - завил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как ни прискорбно, такая риторика Путина уже отражается и на других странах, граждане которых погибли из-за использования россиянами российского же оружия – ЗРК «Бук» - на территории, на которую Россия нагло вторглась. В частности, Малайзия, потерявшая в катастрофе 44 человека, хотя и признает уничтожение МН17 посредством именно российской ракеты, все же не считает РФ виноватой. Более того, в последнее время Малайзия фактически приняла сторону России. По крайней мере, если верить словам их премьера Махатхира Мохамада: «Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российской модели. Но ее могли также сделать и в Украине. Нужны твердые доказательства, чтобы показать, что выстрел совершили россияне. Это могли быть боевики в Украине или украинское правительство. Потому что у них есть такие же ракеты».

И это при том, что малазийские следователи на равных участвуют в расследовании и согласны с выводами международной группы. Слова премьера Малайзии потребовали объяснить власти Нидерландов, так как они убеждены, что Россия точно знает о своей причастности к катастрофе и именно поэтому не сотрудничает со следствием.

«Мы теперь имеем информацию, есть доказательства, что Российская Федерация причастна к этой трагедии и этому преступлению так или иначе… Я убежден, она знает, что произошло, потому что зенитная установка «Бук» из 53-й бригады была применена, и она знает это, и не предоставила нам эту информацию. Я бы не назвал это сотрудничеством», - подчеркнул Вестербеке.

В канун пятой годовщины катастрофы МН17 Евросоюз призвал Россию взять ответственность за крушение самолета и сотрудничать со следствием для установления виновных. «ЕС призывает Россию взять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием», - говорится в заявлении, размещенном на сайте ЕС.

В нем также отмечается, что лидеры Европейского союза выражают глубокие соболезнования семьям жертв и заявляют о своей поддержке усилий по установлению правды, справедливости и ответственности за катастрофу.

Признать вину России в катастрофе МН17 требуют и в Украине. По мнению украинского МИДа, дело о крушении «Боинга» напрямую связано с иском Украины против России в международном суде ООН, где Украина называет РФ виновной в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Ведь если в Кремле ответят на вопрос, откуда на украинском Донбассе взялся российский «Бук», то подтвердят факт агрессии против Украины. Беда лишь в том, что стране-агрессору международное право давно не указ. И международное сообщество на это спокойно закрывает глаза, осуждая агрессивные действия России только на словах.

Анастасия Заремба