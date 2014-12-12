Три страны ЕС могут ветировать санкции против России – источники

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Euobserver, которое, в свою очередь, ссылается на собственные источники.

Срок действия первых двух волн ограничительных мер в отношении должностных лиц Украины и России заканчиваются в марте и апреле 2015 года соответственно. Болезненные санкции - в отношении российских банков и энергетических компаний - заканчиваются в июле.

Государства-члены должны на основе конценсуса принять решение об их продлении, и если одна или несколько из них будут против, санкции повалятся.

Москва в этом вопросе ориентируется на Будапешт, Никосию, Рим как своих наиболее вероятных союзников, сообщило один источников ЕС, участвующий в начале переговоров о продлении санкций.

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"Россияне активно работают в разных столицах", - сказал источник, называя всех троих основными мишенями РФ.

"Я был бы очень удивлен, если бы Россия не лоббировала вопрос санкций в Будапеште, Никосии или Риме, а также Берлине" - отметил другой источник

"Как ожидалось, обновление этих санкций не встретит никакой опасности. Но теперь все, кажется, не так просто, некоторые страны настаивают на более широкой дискуссии о российских санкциях в марте", - сказал собеседник Euobserver.

Дипломатические источники сообщили, что шаткую позицию имеет также Чехия.