Три страны ЕС могут ветировать санкции против России – источники
Россия лоббирует в столицах крупнейших своих симпатиков - Венгрии, Италии и Кипра - вопрос наложения вето на продление санкций в отношении РФ в следующем году.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Euobserver, которое, в свою очередь, ссылается на собственные источники.
Срок действия первых двух волн ограничительных мер в отношении должностных лиц Украины и России заканчиваются в марте и апреле 2015 года соответственно. Болезненные санкции - в отношении российских банков и энергетических компаний - заканчиваются в июле.
Государства-члены должны на основе конценсуса принять решение об их продлении, и если одна или несколько из них будут против, санкции повалятся.
Москва в этом вопросе ориентируется на Будапешт, Никосию, Рим как своих наиболее вероятных союзников, сообщило один источников ЕС, участвующий в начале переговоров о продлении санкций.
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"Россияне активно работают в разных столицах", - сказал источник, называя всех троих основными мишенями РФ.
"Я был бы очень удивлен, если бы Россия не лоббировала вопрос санкций в Будапеште, Никосии или Риме, а также Берлине" - отметил другой источник
"Как ожидалось, обновление этих санкций не встретит никакой опасности. Но теперь все, кажется, не так просто, некоторые страны настаивают на более широкой дискуссии о российских санкциях в марте", - сказал собеседник Euobserver.
Дипломатические источники сообщили, что шаткую позицию имеет также Чехия.