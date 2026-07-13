Россия атаковала иностранное коммерческое судно: погибли 3 моряка, есть раненые

Судно пострадало во время разгрузки минеральных удобрений.

В понедельник, 13 июля, российская оккупационная армия атаковала порты Одесской области – было поражено гражданское торговое судно, погибли 3 моряка, еще 5 получили ранения. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам восстановления, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, Россия нанесла удар по гражданскому торговому судну под флагом Республики Того во время разгрузки минеральных удобрений. В результате попадания в надстройку судна возник пожар.

"К сожалению, трое членов экипажа погибли. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким. Еще пятеро моряков получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", – заявил министр.

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Как отметили в государственном предприятии "Администрация морских портов Украины", пострадали портовая инфраструктура и другие гражданские объекты на территории портов.

"За несколько дней российский террор унес уже шесть жизней. Это работники портовой отрасли, водители и моряки, которые выполняли свою работу и не имели никакого отношения к боевым действиям. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", – подчеркивают в АМПУ.

На предприятии уверяют, что, несмотря на сознательную попытку врага сорвать стабильную работу морских портов Украины и запугать международное судоходство, украинские порты продолжают выполнять свою работу, обеспечивая функционирование морского коридора и мировой торговли.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба уточнила УНИАН, что среди погибших и раненых моряков – граждане Египта и Сирии.

"Сейчас детали выясняются", – добавила пресс-секретарь.

Атаки РФ на порты Одесской области

Как писал УНИАН, вечером 10 июля российские оккупанты атаковали один из портов Одесской области крылатыми ракетами. В результате на территории одного из терминалов возникли пожары, погиб 50-летний докер-механизатор порта. Также были повреждены объекты гражданской портовой инфраструктуры и специализированная техника на территории портовых операторов – помимо спецтехники, служебные и бытовые помещения.

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