В Одессе российская ракета убила волонтерку Красного Креста, которая с детьми шла в укрытие

В результате взрыва погибли два человека, еще 10 получили ранения.

В Одессе во время ракетной атаки РФ погибла мать троих детей, волонтер и инструктор по оказанию первой помощи Украинского Красного Креста Елена Архипова. Как сообщает организация, женщина погибла во время ночного удара оккупантов.

"В момент удара Елена спешила в укрытие со своими детьми. Дети выжили, им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она была мамой троих детей, которых воспитывала в одиночку. К команде Украинского Красного Креста присоединилась в 2023 году в качестве инструктора по оказанию первой помощи. С 2026 года также стала инструктором по оказанию первой помощи животным.

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Именно сегодня, 17 июля, она должна была начать обучение, чтобы стать инструктором по оказанию первой помощи для людей с физической инвалидностью.

Говорят, что она жила в Одессе и посвятила себя помощи другим - проводила обучение по оказанию первой помощи для сотрудников ГСЧС Украины, Национальной полиции Украины, взрослых и детей, всех, кто стремился овладеть жизненно важными навыками.

Также Архипова принимала активное участие в волонтерской деятельности Одесской областной организации Украинского Красного Креста.

"Для коллег и друзей Елена навсегда останется светлым, искренним, ответственным человеком, который всегда был готов прийти на помощь. Она учила других спасать жизни и каждый день собственным примером доказывала, что человечность, неравнодушие и забота способны менять мир. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всему волонтерскому сообществу...", - подчеркивают в организации.

Удар по Одессе - что известно

Как писал УНИАН, российская оккупационная армия поздно вечером 16 июля атаковала Одесскую область, в результате чего погибли два человека, ещё 10 получили ранения.

По данным Одесской областной прокуратуры, в результате вражеской атаки на месте погибли 61-летняя женщина и 70-летний мужчина. Среди пострадавших - 9-летний и 13-летний мальчики, три женщины в возрасте от 22 до 41 года, четверо мужчин в возрасте от 19 до 60 лет. В больнице в тяжелом состоянии находятся 22-летняя и 41-летняя женщины. Повреждены жилые дома, церковь, детский сад и т. д.

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