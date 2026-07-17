Дроны наведались в Керчь, после чего там загорелась железнодорожная станция

В городе также загорелись нефтебаза и электроподстанция.

В ночь на 17 июля в временно оккупированную Керчь прилетели дроны, в результате чего на местной железнодорожной станции загорелись склады и эшелоны. Пожар в этой зоне зафиксировал сервис NASA FIRMS.

Также, по данным Telegram-каналов, в городе загорелась нефтебаза с электроподстанцией.

По данным OSINT-каналов, пожар возник и возле Коктебеля, в районе электроподстанции и насосной станции, передает 24 Канал.

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Помимо временно оккупированного Крыма дроны наведались и во временно оккупированное Гранитное Донецкой области. В результате удара дронов там начался пожар в районе нового железнодорожного моста, который также зафиксировал сервис NASA FIRMS.

Удары по оккупированному Крыму

В ночь на 13 июля Силы обороны поразили ряд важных целей противника. В частности, были поражены семь танкеров, пять сухогрузов, два буксира и один паром в акватории Азовского моря.

В целом аннексированный Крым служил плацдармом для России еще с 2014 года, но теперь он становится уязвимым.

Как писало издание The Economist, полная изоляция полуострова дала бы Украине сильную позицию на любых будущих переговорах о прекращении войны. Операции Украины с использованием дронов, направленные на стратегические объекты инфраструктуры полуострова, уже дают результаты. Издание отмечало, что Украина с помощью дронов атакует не только стратегические объекты инфраструктуры Крыма, но и автомобильные, железнодорожные и водные пути, соединяющие полуостров с Россией.

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