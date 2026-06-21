Российские военные больше боятся окружения, чем приказов Путина: Тимочко о блокаде Крыма

Эксперт рассказал, как повлияет на российских оккупантов окончательное перекрытие маршрутов поставок топлива и боеприпасов.

Системные удары Сил обороны по трассам на оккупированном юге Украины нивелируют стратегический план россиян на 2022 год. Об этом председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в интервью "Украинскому радио".

Он рассказал, что тогда россияне пытались создать так называемый сухопутный коридор в Крым через оккупированные территории материковой части Украины. Он напомнил, что они захватили эти территории в первую очередь именно для того, чтобы обезопасить захваченный в 2014 году Крым от возможной блокады.

"После оккупации Крыма было много попыток Украины, удачных и неудачных, прекратить поставки различного рода, перекрыть воду. Теперь российская логистика перерезана. Речь идет не только о районе условно "юго-востока", но и об отрезании российских оккупационных войск в районе Мариуполя, Бердянска, Мелитополя. Хотя в первую очередь речь идет об отрезании снабжения вражеских сил на Херсонском направлении", – сказал он.

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Тимочко подчеркнул, что противник использует Крым не только для привлечения авиации. Это также площадка для накопления ресурсов с целью поддержания своего оккупационного гарнизона на Херсонском направлении, в Энергодаре, на Ореховском направлении и т. д. Поэтому осложнение логистики создает широкий спектр проблем для российских войск, более широкий, чем просто потенциал их пребывания в Крыму:

"У россиян возникнет очень серьезная проблема, которая коснется и Крыма, и Азовского моря. Путин очень гордился тем, что они оккупировали часть Украины, а Азовское море стало, как он ошибочно считал, "внутренним морем России". Оно таким не было, не является и никогда не будет".

Тимочко говорит, что ситуация создает дополнительные и очень серьезные внутренние проблемы для России. В частности, это касается нефтеперерабатывающей отрасли. Кроме того, уже существует психологический фактор блокады российских войск в Крыму.

"Это сильный психологический удар по российским оккупационным войскам, находящимся в районе юга Украины и Крыма. Они прекрасно осознают, что отрезание логистики и поставок топлива, боекомплекта и продуктов питания для российской армии ставит их в очень сложное положение. Россияне будут осознавать, что в отсутствие ресурсов удерживать линию фронта на юге Украины или, по крайней мере, те территории, на которых они находятся, просто невозможно", – добавил он.

Эксперт подчеркнул, что речь идет не о стратегических военных операциях украинских войск. Скорее, по его мнению, российская армия будет истощать сама себя.

"Это довольно серьезная проблема и для этих войск, и для самого Путина. Уверен, что будет приказ "стоять до последнего". А чем стоять? И с чем стоять? Если ресурс будет не просто минимальным, а отсутствующим, это будет означать, что российские войска начнут отступать самовольно. Сначала сотрудники ФСБ, а затем и линейные части", – считает Тимочко.

Он добавил, что они могут попытаться отступать вдоль побережья, особенно когда встанет вопрос об их окружении и реальной блокаде.

"Это приведет к невыполнению приказа Путина. И за это российским войскам ничего не будет – это очень важно. То есть страх перед Путиным, перед своим командованием может быть нивелирован. Этого тоже очень боится Путин, он это прекрасно осознает. И поэтому я уверен, что они будут пытаться изо всех сил, любыми средствами и ресурсами, продлить жизнь своих войск именно на юге Украины и в Крыму", – подчеркнул эксперт.

Удары по Крыму – последние новости

Напомним, что в ночь на 21 июня Силы обороны успешно поразили объекты по обе стороны Крымского моста. Поражены паромы, нефтяная логистика в Краснодарском крае РФ, а также нефтебаза во временно оккупированной Керчи. Кроме того, были поражены объекты военной логистики, а также четыре радиолокационные станции, входящие в состав комплексов С-400, и два комплекса "Панцирь".

В частности, атакован российский паром "Панагия", который использовался для переброски военной техники и вооружения с территории Краснодарского края в Крым.

Блокада Крыма

Добавим, что, по мнению военного аналитика Алексея Гетьмана, в случае введения блокады у оккупационных войск в Крыму останется запасов не более чем на 2,5 месяца. По истечении этого срока у них не останется ни снарядов, ни топлива.

В ВСУ прогнозируют, что российский диктатор Владимир Путин до последнего будет держаться за Крым. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) считает, что украинский полуостров является для РФ "главным трофеем войны".

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