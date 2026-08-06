Швеция передаст Украине судно из 'теневого флота' России

После задержания в Швеции украинская сторона обратилась с запросом об аресте судна.

Суд в Швеции принял решение передать Украине судно "теневого флота" России Caffa, которое, по данным украинского следствия, незаконно вывозило зерно из оккупированного Севастополя. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х.

"Я приветствую решение Верховного суда Швеции поддержать арест и передачу Украине судна российского теневого флота Caffa. Это знаковое решение создает важный прецедент, демонстрируя, что решительные действия правоохранительных органов и прокуратуры в сочетании с независимой и беспристрастной судебной системой могут превратить принцип ответственности в ощутимые результаты. Мы продолжаем работать над противодействием теневому флоту России и его способности зарабатывать деньги на свою войну", - отметил он.

Ранее "Суспильне" сообщало, что за судном "Caffa" украинские следователи начали следить еще в июне 2025 года.

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"Судно сменило владельцев, руководство, флаг и прибыло в оккупированный Севастополь в конце июня. Мы его там заметили, обратили внимание на флаг, потому что на тот момент оно только что его оформило, а в базе уже фигурировало как Guinea False", - объясняла Екатерина Яресько, журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец".

Судно Caffa

Тогда в Украине по данному факту было возбуждено уголовное дело, и в ноябре 2025 года введены санкции против Caffa. Поэтому после задержания в Швеции украинская сторона обратилась с запросом об аресте судна.

"В компетентные органы Королевства Швеции были направлены материалы уголовного производства, подтверждающие обстоятельства, установленные украинским следствием. Речь шла о сведениях, касающихся деятельности судна, его маршрутов, использования закрытых крымских портов, а также об обосновании необходимости проведения процессуальных действий", - пояснили в Главном управлении СБУ в АР Крым.

В начале июня шведский суд поддержал позицию украинской стороны и арестовал судно.

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