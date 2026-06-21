Под ударами - нефть, логистика, ПВО: детали ночных прилетов с обеих сторон Крымского моста

Силы обороны успешно поразили объекты по обе стороны Крымского моста.

Силы обороны Украины этой ночью успешно поразили объекты по обе стороны незаконно построенного российскими захватчиками Крымского моста. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"Этой ночью наши удары с большого расстояния были нанесены по военной логистике, нефтяной отрасли и противовоздушной обороне оккупантов. Все это – справедливые ответы на жестокие российские удары по нашим людям", – отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил военнослужащих Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, Главного управления разведки и Сил специальных операций за успешную работу на расстоянии около 300 километров от линии фронта.

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"Поражениям подверглись объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебаза во временно оккупированной Керчи. Кроме того, успешно поражена военная логистика, а также четыре радиолокационные станции из состава комплексов С-400 и два комплекса "Панцирь", – подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, Россия понимает только силу, и украинская дальнобойная сила точно работает на мир.

В Генеральном штабе ЗСУ уточнили, что, кроме нефтяного терминала в Керчи и порта "Кавказ", уражён Тюменский НПЗ.

"20 июня в Тюменской области Российской Федерации подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу ("Антипинский")", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, результаты поражения уточняются. Расстояние от государственной границы Украины до объекта составляет более 2000 км.

В Генштабе объяснили, что Тюменский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири и имеет мощность около 7,5-9 млн. тонн нефти в год. Предприятие производит дизельное горючее, бензин и другие нефтепродукты, в том числе и для нужд российской армии.

Подробности о поражении объектов в Крыму

Вместе с тем в ночь на 21 июня в Керчи поражен нефтяной терминал "ТЭС-Терминал-1".

"Зафиксирован пожар на территории предприятия", - отмечается в сообщении.

В Генштабе добавили, что этот терминал является одним из ключевых объектов перевалки и хранения горюче-смазочных материалов в Крыму и используется для обеспечения потребностей оккупационной группировки войск.

Поражение на Кубани

Также в ночь на 21 июня поражен порт "Кавказ" в Краснодарском крае. В частности, подтвержден пожар на его территории. Порт является важным логистическим узлом, обеспечивающим морское сообщение между Краснодарским краем и временно оккупированным Крымом, и задействованный в обеспечении войск РФ.

Другие поражения

Кроме того, украинские воины нанесли поражение по железнодорожному мосту через Северокрымский канал в районе Раздольного, железнодорожному мосту в районе Петерсгагена Запорожской области, а также железнодорожному мосту через Сиваш в Чонгаре.

"Указанные объекты используются противником для военных перевозок, опрокидывания личного состава и материально-технического обеспечения оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Также поражен пункт управления противника в районе Почаева Белгородской области (РФ) и пункты управления БпЛА оккупантов в районах Мирного и Новоивановки Запорожской области, Комара на Донетчине и Горок Брянской области (РФ).

Детали от Мадяра

Как сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) в Telegram, ночью 21 июня в оперативной глубине противника на территории временно оккупированного Крыма были поражены нефтебазы, терминал, газовая инфраструктура, элементы ПВО и логистика. Бровди перечислил соответствующие объекты:

нефтебаза нефтеналивного терминала (Керчь);

РЛС "Каста-2Е2" (Курортное);

РЛС "Небо-У" (Керчь);

газовая компрессорная станция (ароматная);

газовая компрессорная станция (Журавлевка);

газовая компрессорная станция (Ключи).

Пораженные объекты на ТОТ Донетчины и Запорожья:

цистерна из ГСМ (Горловка, Донецкая обл);

логистический транспорт (Осипенко, Запорожская обл)

логистический транспорт (Терпение, Запорожская обл.).

Удары по РФ

По данным американского Института изучения войны (ISW), систематические удары Сил обороны Украины по транспортной и железнодорожной инфраструктуре оккупантов уже ощутимо ухудшают российскую логистику на левом берегу Херсонской области и во временно оккупированном Крыму.

Недавно Силы беспилотных систем нанесли удары по объектам Глебовского подземного газохранилища вблизи села Дозорное на Тарханкутском полуострове во временно оккупированном Крыму.

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