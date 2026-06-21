Под ударами - нефть, логистика, ПВО: детали ночных прилетов с обеих сторон Крымского моста

Силы обороны Украины этой ночью успешно поразили объекты по обе стороны незаконно построенного российскими захватчиками Крымского моста. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
"Этой ночью наши удары с большого расстояния были нанесены по военной логистике, нефтяной отрасли и противовоздушной обороне оккупантов. Все это – справедливые ответы на жестокие российские удары по нашим людям", – отметил Зеленский.
Глава государства поблагодарил военнослужащих Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, Главного управления разведки и Сил специальных операций за успешную работу на расстоянии около 300 километров от линии фронта.
"Поражениям подверглись объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебаза во временно оккупированной Керчи. Кроме того, успешно поражена военная логистика, а также четыре радиолокационные станции из состава комплексов С-400 и два комплекса "Панцирь", – подчеркнул Зеленский.
Как добавил президент, Россия понимает только силу, и украинская дальнобойная сила точно работает на мир.
В Генеральном штабе ЗСУ уточнили, что, кроме нефтяного терминала в Керчи и порта "Кавказ", уражён Тюменский НПЗ.
"20 июня в Тюменской области Российской Федерации подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу ("Антипинский")", - говорится в сообщении.
При этом, отмечается, результаты поражения уточняются. Расстояние от государственной границы Украины до объекта составляет более 2000 км.
В Генштабе объяснили, что Тюменский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири и имеет мощность около 7,5-9 млн. тонн нефти в год. Предприятие производит дизельное горючее, бензин и другие нефтепродукты, в том числе и для нужд российской армии.
Подробности о поражении объектов в Крыму
Вместе с тем в ночь на 21 июня в Керчи поражен нефтяной терминал "ТЭС-Терминал-1".
"Зафиксирован пожар на территории предприятия", - отмечается в сообщении.
В Генштабе добавили, что этот терминал является одним из ключевых объектов перевалки и хранения горюче-смазочных материалов в Крыму и используется для обеспечения потребностей оккупационной группировки войск.
Поражение на Кубани
Также в ночь на 21 июня поражен порт "Кавказ" в Краснодарском крае. В частности, подтвержден пожар на его территории. Порт является важным логистическим узлом, обеспечивающим морское сообщение между Краснодарским краем и временно оккупированным Крымом, и задействованный в обеспечении войск РФ.
Другие поражения
Кроме того, украинские воины нанесли поражение по железнодорожному мосту через Северокрымский канал в районе Раздольного, железнодорожному мосту в районе Петерсгагена Запорожской области, а также железнодорожному мосту через Сиваш в Чонгаре.
"Указанные объекты используются противником для военных перевозок, опрокидывания личного состава и материально-технического обеспечения оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Также поражен пункт управления противника в районе Почаева Белгородской области (РФ) и пункты управления БпЛА оккупантов в районах Мирного и Новоивановки Запорожской области, Комара на Донетчине и Горок Брянской области (РФ).
Детали от Мадяра
Как сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) в Telegram, ночью 21 июня в оперативной глубине противника на территории временно оккупированного Крыма были поражены нефтебазы, терминал, газовая инфраструктура, элементы ПВО и логистика. Бровди перечислил соответствующие объекты:
- нефтебаза нефтеналивного терминала (Керчь);
- РЛС "Каста-2Е2" (Курортное);
- РЛС "Небо-У" (Керчь);
- газовая компрессорная станция (ароматная);
- газовая компрессорная станция (Журавлевка);
- газовая компрессорная станция (Ключи).
Пораженные объекты на ТОТ Донетчины и Запорожья:
- цистерна из ГСМ (Горловка, Донецкая обл);
- логистический транспорт (Осипенко, Запорожская обл)
- логистический транспорт (Терпение, Запорожская обл.).
Удары по РФ
По данным американского Института изучения войны (ISW), систематические удары Сил обороны Украины по транспортной и железнодорожной инфраструктуре оккупантов уже ощутимо ухудшают российскую логистику на левом берегу Херсонской области и во временно оккупированном Крыму.
Недавно Силы беспилотных систем нанесли удары по объектам Глебовского подземного газохранилища вблизи села Дозорное на Тарханкутском полуострове во временно оккупированном Крыму.