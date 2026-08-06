Супруги купили дешевый дом в Италии, но вскоре обнаружился главный подвох

Супруги рассказали, что пока им пришлось приостановить планы по ремонту дома.

Супруги из Британии купили недорогой дом в Италии для отдыха. Однако вскоре они обнаружили существенный недостаток этой сделки, пишет Express.

Алекс и Эмма купили шестикомнатный дом на острове Сицилия за 35 000 фунтов стерлингов (около 47 000 долларов). Однако, по их словам, на ремонт придется потратить еще около 45 000 фунтов стерлингов (около 60 000 долларов).

Супруги рассказали, что они купили этот дом два года назад. Однако пока им пришлось приостановить планы по его ремонту.

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"Каждый фунт, потраченный на дом на Сицилии, откладывает нашу мечту о недвижимости в Великобритании. Вопрос в том, на что в данный момент нашей жизни мы хотим потратить следующие 50 000 или 60 000 фунтов", - сказала Эмма.

Супруги призналась, что они хотят отремонтировать террасу на крыше, с которой открывается потрясающий вид на Средиземное море, а также намерены построить вторую ванную комнату и сделать ряд других мелких улучшений. Изначально они планировали потратить 45 000 фунтов, но теперь опасаются, что расходы могут взлететь до более чем 100 000 фунтов, включая сумму, потраченную на покупку дома.

"Худшее, что могло случиться, – это то, что люди, знающие больше нас, облили наши мечты холодной водой", - заявил Алекс после разговора с друзьями, которые сейчас занимаются ремонтом другого дома.

Эмма поделилась, что для них покупка недвижимости на Сицилии не была случайной. По ее словам, они вместе с мужем давно искали нестандартное жилье.

"Мы любим Сицилию. Здесь мы можем вести более размеренный образ жизни и создавать семейные воспоминания, пока наши дети ещё маленькие", - сказала Эмма.

Мужчина купил в Японии большой дом всего за 10 000 евро

Ранее гражданин Румынии купил традиционный дом в Японии всего за 10 000 евро. Приобретённый им дом площадью около 300 квадратных метров расположен на участке площадью около 3 000 квадратных метров и включает ещё пять хозяйственных построек.

Помимо низкой цены за дом, налоги здесь также удивительно низкие. По словам мужчины, он платит около 300 евро в год в виде налога за всю недвижимость – сумму, которую он считает небольшой с учетом размера участка и зданий.

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