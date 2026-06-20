Блокада Крыма: аналитик ответил, сколько времени смогут продержаться россияне

При этом Украина оставила единственный путь отступления с полуострова как для гражданских лиц, так и для военных, чтобы им не пришлось объявлять о капитуляции.

При продолжении блокады логистических путей россиян в Крым у них останется запасов не более чем на два с половиной месяца.

Такое мнение высказал в эфире Radio NV военный аналитик Алексей Гетьман. Он отметил, что у россиян есть неприкосновенные запасы, скрытые ресурсы, но их может хватить на 2–2,5 месяца. "Далее, при наших ударах, у них не хватит ни горюче-смазочных материалов, ни снарядов, то есть всего, что нужно для ведения боевых действий. Тогда у группировки в Крыму останется единственный выход – капитулировать, то есть сдаться в плен или уехать из Крыма, пока есть такая возможность", – подчеркнул Гетьман.

По его словам, у гражданского населения возникают серьезные проблемы, в частности с продовольствием, и россияне пытаются обвинить Украину в том, что она якобы хочет спровоцировать гуманитарную катастрофу в Крыму.

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"Но мы оставляем Керченский мост неповрежденным на определенное время, чтобы гражданские лица могли беспрепятственно выехать", – отметил Гетман.

При этом он отметил, что могут уехать и военные, потому что когда Крым превратится в "остров", то есть будет отрезана логистика, им нечем будет воевать, и, если они не сдадутся в плен, то ВСУ их уничтожат.

Ситуация вокруг российской логистики

Как сообщал УНИАН, министр обороны Михаил Федоров отметил, что с помощью дронов Украина делает все для того, чтобы в ближайшее время изолировать Крым и перерезать логистику врага. Он предположил, что в ближайшее время Крым превратится в "остров", и это может привести к весьма неожиданным последствиям для россиян.

Украина задействует свой растущий парк ударных БПЛА для поражения ключевых путей снабжения Крыма. Ежедневно поступает информация от Генштаба ВСУ о поражении мостов, соединяющих Крым с материковой частью. На сегодняшний день в Крыму возник дефицит топлива.

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