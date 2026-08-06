Эксперт оценил возможности украинской системы ПВО 'Фрейя' на первом этапе

Катков утверждает, что после испытаний Украине предстоит пройти ещё долгий путь до серийного производства.

Украинская ракета-перехватчик "Фрея" находится в стадии разработки, однако на первом этапе она не будет аналогом самой современной ракеты Patriot PAC-3 MSE: ее возможности будут соответствовать уровню Patriot PAC-2 GEM-T. Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков изданию "Эспрессо".

"Ничего не произошло, она развивается. Что касается "Фрейи", то сроки даже немного сдвинули в другую сторону - они стали более актуальными. Руководство Firepoint сообщило, что ракета должна выйти на испытания по перехвату баллистических целей к июлю 2027 года", - отметил аналитик.

По его словам, разработчики не сравнивают украинскую ракету с Patriot PAC-3 MSE, поскольку на первом этапе она будет обладать другими возможностями.

Видео дня

"На первом этапе, то есть когда она будет проходить первый такой цикл, первую итерацию, условно блок один, она точно будет соответствовать ракете PAC-2 GEM-T, которая может лишь сбивать баллистическую цель, и там нет технологии Hit-to-Kill", - заявил он.

Катков пояснил, что технология прямого кинетического поражения цели значительно сложнее для реализации:

"Объективно на ракете, созданной на базе 48Н6 из комплексов С-300, С-400, ещё советской разработки, трудно было ожидать технологии Hit-to-Kill - кинетического уничтожения боевой части в воздухе вместе с баллистической ракетой".

Эксперт утверждает, что после испытаний Украине предстоит пройти ещё долгий путь до серийного производства.

По словам аналитика, создание комплекса будет зависеть и от сотрудничества с европейскими партнерами.

"Мы частично зависим от поставок от европейских партнеров. Например, головка самонаведения, по крайней мере сейчас, рассматривается в рамках сотрудничества с немецкой компанией Diehl Defence. От этого будет зависеть, сколько ракет мы сможем произвести", - рассказал Катков.

Кроме того, для полноценной работы комплекса нужны не только ракеты, но и другие элементы.

"Все РЛС для этого комплекса, командный пункт - это прерогатива партнеров. И только после того, как всё пойдёт в производство, будет изготовлен первый комплекс, мы сможем говорить о развертывании системы", - пояснил эксперт.

Главный редактор Defense Express считает, что "Фрейя" не может стать решением для укрепления украинской противовоздушной обороны уже этой зимой.

Система "Фрейя" - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине необходимо 100 систем в рамках создания антибаллистического щита в рамках проекта "Фрейя" для закрытия неба.

Вас также могут заинтересовать новости: