Над Землей появилась Оленья Луна: как это повлияет на знаки зодиака

Полнолуние в знаке Водолея, по словам астрологов, повлияет на все знаки зодиака. Наибольшие изменения прогнозируются для Водолеев.

Полнолуние, известное как Оленья Луна, по словам астрологов, принесет период переосмысления, завершения важных дел и перемен. Сильнее всего его энергию почувствуют Водолеи, пишет Mirror.

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29 июля на небе взошла Оленья Луна (Buck Moon) – традиционное название июльского полнолуния. Как отмечают астрологи, её влияние продолжается не только в день астрономического явления, но и ещё несколько дней после него.

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По словам астролога и духовного консультанта Татьяны Цвиль, в этом году полнолуние проходит в знаке Водолея, поэтому главными темами станут дружба, совместные проекты, социальные связи, технологии, свобода выбора и планы на будущее.

"Энергия Водолея будет способствовать новым знакомствам, нетрадиционным решениям и стремлению к переменам, но в то же время может сделать людей более независимыми, категоричными и склонными отстаивать свою позицию", – пояснила астролог.

Какие знаки зодиака почувствуют наибольшее влияние

Согласно прогнозу, для каждого знака полнолуние будет иметь свои особенности. Овнам стоит обратить внимание на друзей и будущие планы, Тельцам – на карьеру, Близнецам – на учебу и путешествия, Ракам – на финансы.

Для Львов ключевой темой станут партнерские отношения, для Дев – работа и здоровье, для Весов – любовь и творчество, для Скорпионов – семейные дела, для Стрельцов – переговоры и документы, для Козерогов – материальное положение, а для Рыб – отдых и внутреннее состояние.

Сильнее всего влияние Оленьего Луны почувствуют Водолеи. По словам астролога, для представителей этого знака это может стать началом нового жизненного этапа, связанного со сменой приоритетов, переоценкой целей, важными решениями и стремлением действовать в соответствии со своими убеждениями.

В то же время стоит помнить, что астрологические прогнозы не имеют научного подтверждения и относятся к сфере личных убеждений.

Почему полнолуние называют "Оленьей луной"

Название "Оленья Луна" происходит из традиций коренных народов Северной Америки. Именно в конце июля у молодых оленей начинают отрастать новые рога, поэтому эта полная луна символизирует рост, обновление и обретение внутренней силы.

Астрологи также отмечают, что соединение Луны с Плутоном может усиливать эмоции и стремление к внутренним изменениям, а близость Солнца к Юпитеру – придавать уверенности, амбиций и желания реализовывать масштабные планы.

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