Макрон резко отреагировал на новые удары РФ по Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Европа не поддастся усталости или запугиванию в отношении Украины после новых российских ударов по Киеву.
"В Киеве и его окрестностях Россия в очередной раз выбрала целью нападения на мирных жителей. Эта политика террора, проводимая с помощью ракет и беспилотников, неприемлема", - написал он Макрон в X.
По его словам, каждая новая атака "подтверждает один очевидный факт: Россия должна заплатить цену за свою агрессию и ответить за свои преступления".
"Вместе с Украиной мы не поддадимся усталости или запугиванию. Европейский союз и его партнеры будут продолжать усиливать давление на Россию, в том числе посредством новых санкций, одновременно укрепляя военную поддержку Украины, чтобы она могла защитить себя и свое население", - добавил Макрон.
Удар по Киеву и области
В результате российского обстрела в ночь на 5 августа уничтожены склады известных брендов одежды и обуви. В частности, под удар России попал логистический комплекс Puma.
В Puma не исключают, что в ближайшие недели или даже месяцы в Украине может наблюдаться дефицит отдельных товаров бренда. В то же время представители компании отмечают, что делается все возможное для восстановления логистики.
В ходе атаки пострадала также инфраструктура модной компании Intertop Ukraine.