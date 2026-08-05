Макрон резко отреагировал на новые удары РФ по Киеву

По его словам, каждая новая атака "подтверждает один очевидный факт: Россия должна заплатить цену за свою агрессию и ответить за свои преступления".

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Европа не поддастся усталости или запугиванию в отношении Украины после новых российских ударов по Киеву.

"В Киеве и его окрестностях Россия в очередной раз выбрала целью нападения на мирных жителей. Эта политика террора, проводимая с помощью ракет и беспилотников, неприемлема", - написал он Макрон в X.

По его словам, каждая новая атака "подтверждает один очевидный факт: Россия должна заплатить цену за свою агрессию и ответить за свои преступления".

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"Вместе с Украиной мы не поддадимся усталости или запугиванию. Европейский союз и его партнеры будут продолжать усиливать давление на Россию, в том числе посредством новых санкций, одновременно укрепляя военную поддержку Украины, чтобы она могла защитить себя и свое население", - добавил Макрон.

Удар по Киеву и области

В результате российского обстрела в ночь на 5 августа уничтожены склады известных брендов одежды и обуви. В частности, под удар России попал логистический комплекс Puma.

В Puma не исключают, что в ближайшие недели или даже месяцы в Украине может наблюдаться дефицит отдельных товаров бренда. В то же время представители компании отмечают, что делается все возможное для восстановления логистики.

В ходе атаки пострадала также инфраструктура модной компании Intertop Ukraine.

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