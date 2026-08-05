Шестимесячным младенцам показали пауков и цветы: реакция глаз удивила ученых

Настоящая фобия пауков или змей встречается лишь у 1–5 человек из ста, отмечают исследователи.

Шестимесячные малыши реагируют на фотографии пауков, даже если ни разу не видели их в жизни. Об этом свидетельствует исследование ученых из Института Макса Планка, Венского и Уппсальского университетов, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology.

Детям показывали фотографии пауков вперемешку с фотографиями цветов – одинаковых по размеру и цвету, чтобы ничего лишнего не влияло на результат. За глазами малышей следил специальный прибор, который фиксировал, как расширяются их зрачки.

По данным исследования, при виде пауков зрачки детей расширялись заметно сильнее, чем при виде цветов. А чтобы проверить, не выдали ли родители каким-то образом свою реакцию, взрослым надели темные очки – они знали, что на фото, но сами картинки видеть не могли.

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Интересно, что со змеями и рыбками всё оказалось не так однозначно. Сначала разницы в реакции на них ученые не заметили. Но когда эксперимент повторили на других детях, показывая каждой группе только одно животное, разница проявилась: при виде змей зрачки расширялись сильнее, чем при виде рыбок.

Автор исследования Стефани Хель объясняет: мозг малышей как будто заранее "настроен" быстрее замечать такие формы. Это не означает, что дети рождаются со страхом – просто им легче научиться бояться именно этих животных, если жизнь даст для этого повод.

Не все ученые согласны с таким объяснением. Исследователь Вольфганг Денцер говорит, что зрачки могут расширяться просто потому, что изображение паука "сложнее" для глаза, чем простой цветок – и страх здесь ни при чём.

Есть и другая группа учнных, которые вообще сомневаются, что малыши боятся пауков и змей. Они наблюдали за детьми в возрасте 1,5–3 лет и заметили: когда рядом в клетке сидит живой паук или змея, дети скорее тянутся к ним, чем убегают.

Сами авторы исследования добавляют: настоящая фобия пауков или змей встречается лишь у 1–5 человек из ста. Поэтому речь идет не о врождённом страхе, а о том, что детям с самого раннего возраста легче обращать внимание именно на таких животных – а страх, если он и появится, приходит уже потом.

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