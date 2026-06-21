Дроны ударили по парому, который возил технику в Крым

Нападение на паром вынудило РФ приостановить переправу и перенаправить военную логистику на более длинные сухопутные маршруты через оккупированные территории юга Украины.

Украинские беспилотники атаковали российский паром "Панагия", который использовался для переброски военной техники и вооружения с территории Краснодарского края во временно оккупированный Крым. Об этом сообщает "Оперативный штаб – Краснодарский край".

Судно использовалось для перевозки российской техники и грузов в направлении полуострова, в частности из-за ограничений на работу Крымского моста для грузового транспорта.

Российская сторона также признает, что паром использовался в качестве одного из альтернативных маршрутов снабжения войск в Крыму, включая перевозку военных грузов.

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С 21 июня работа переправы приостановлена. В дальнейшем транспортные потоки должны перенаправляться на сухопутный маршрут Р-280, который проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Формальной причиной ограничений называют риски для безопасности, в частности угрозу новых атак и диверсий.

Паром "Панагия" стал частью альтернативной логистической системы России после частичных ограничений на Крымском мосту, где запрещено движение ряда категорий транспорта, включая грузовики.

По данным открытых источников, судно было приобретено в Греции и передано российскому оператору "Росморпорт". Его эксплуатацией занималась компания "Морская транспортная компания – Тамань", которая обслуживала переправы в районе Керченского пролива.

Судно начало работать в Чёрном море в 2025 году после нескольких месяцев простоя в Севастополе.

Взрывы в Крыму – что известно

Как сообщал УНИАН, в городе Керчь, что в оккупированном Крыму, после атаки беспилотников горит морской порт. Впоследствии источники сообщили, что среди вероятных целей в Керчи – морской порт, промышленная зона, ТЭС-Терминал, а именно железнодорожный терминал перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа.

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