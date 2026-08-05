Путинские войска устраивают 'сафари' на людей в Херсоне: аналитик назвала причину

По ее словам, вместо того чтобы избегать мирных жителей, российские операторы теперь могут нацеливаться на них, словно играя в видеоигру.

Юрий - 52-летний украинец, владелец рыночного ларька в Херсоне, недалеко от линии фронта. Вчера он перебирал овощи, когда услышал громкое, характерное жужжание российского дрона. Об этом пишет обозреватель Энн Эпплбаум для The Atlantic.

Как он позже рассказал, у него в руках было всего несколько головок чеснока, и никакого оружия. Он показал на помидоры и перец, чтобы оператор дрона, кто бы он ни был и где бы он ни находился, мог видеть, что он не солдат.

Но дрон продолжал преследовать его: мужчина прятался под зонтом, накрывающим ларь, бегал из стороны в сторону, показывая на овощи. Затем дрон пикировал рядом с ним и взорвался. Чудесным образом Юрий выжил, отделавшись лишь порезами и сотрясением мозга. Мужчина попал в больнице, где он был в сознании и, что удивительно, в здравом уме.

Видео дня

"Потому что опыт преследования смертоносным дроном-камикадзе, летающим аппаратом, который ведет себя так, будто он живой, - это то, что люди не в состоянии понять. Фанатики доисторических времен галлюцинировали, представляя себе летающих дьяволов. Но мало кто из современных мирных жителей подвергался преследованию механизированными летающими объектами. Разве что они живут в Херсоне или его окрестностях", - пишет автор.

Отмечается, что с 2024 года российские дроны проводят "человеческие сафари" в Херсоне и других районах южной и восточной Украины, отслеживая украинских мирных жителей с целью их убийства. Быстро развивающиеся технологии теперь поставили весь город и окрестности в зону досягаемости сил Владимира Путина.

В прошлом году расследование ООН задокументировало сотни атак дронов на людей на востоке Украины, целью которых были люди, идущие по тротуарам, работающие в садах, водители машин скорой помощи, едущие на работу. Иногда дроны зависают над горящими зданиями, ожидая прибытия пожарных, чтобы убить и пожарных. Эпплбаум пишет:

"Мотивом может быть только террор, а возможно, и месть. Российские войска оккупировали Херсон в начале полномасштабного вторжения в 2022 году; украинские силы отвоевали город семь месяцев спустя после того, что остается самым значительным контрнаступлением войны".

По ее словам, вместо того чтобы избегать мирных жителей, российские операторы теперь могут нацеливаться на них, словно играя в видеоигру.

"Как скоро остальной мир тоже испытает эти изменения? Следующими трансформируются преступность и терроризм, а затем работа юристов и полиции. Сегодняшняя странная антиутопия, которую мы видим в видеороликах из Украины, может стать завтрашней новой нормой", - добавила она.

Война в Украине - последние новости

Ранее британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что Россия пользуется "окном возможностей", когда Украина полностью исчерпала запасы противобаллистических ракет-перехватчиков. Сейчас Путин может уничтожить любую цель, которую сочтёт нужной.

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