Солнечную электростанцию остановили в разгар лета: причина оказалась парадоксальной

Проблемы с электросетью в этом районе фиксировались ещё в 2023 году.

Из-за опасений перегрузки электросети крупнейшую солнечную электростанцию Великобритании приостановили на несколько месяцев – и это ударит по кошелькам тысяч людей, сообщает The Guardian.

Солнечную электростанцию Derril Water, расположенную в графстве Девон на северо-западе Англии, остановили до сентября без предупреждения и без согласования с руководством станции.

Как отмечается, приказ об остановке станции поступил от Национального оператора энергосистемы (NESO), который поручил компании National Grid отключить объект до конца лета. Причиной стали опасения относительно тепловой перегрузки сети – ситуации, когда через систему проходит слишком много энергии, из-за чего оборудование перегревается и может выйти из строя. По имеющимся данным, проблемы с электросетью Северного Девона фиксировались еще в 2023 году, а модернизацию, которую должны были завершить в конце 2025-го, отложили как минимум до сентября 2026-го.

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Несмотря на то, что решение об остановке выглядит обоснованным с технической точки зрения, последствия от него ложатся на плечи тех, кто к проблемам сети не имеет никакого отношения. Станция теряет возможность производить чистую энергию, а вместе с этим – и значительную часть дохода: по оценкам, потери достигают около двух миллионов фунтов стерлингов.

Из-за этих потерь пострадают и финансовые инвесторы проекта – около 9500 человек в ближайшее время недополучат дивиденды от своих вложений в станцию. Волонтерский совет директоров Derril Water сообщил The Guardian, что большинство инвесторов относятся к ситуации с пониманием, ведь осознают: проблема не в самой станции, а в сети. Впрочем, недовольство среди них все же есть – тем более что ни операторы сети, ни страховые компании компенсировать утраченный доход не собираются.

Как отмечает издание, временные остановки солнечных электростанций – не редкость. Иногда причина кроется в самой технологии производства энергии, как это было во время остановки солнечной станции стоимостью 2 миллиарда долларов в Калифорнии, а иногда – как и в случае с Derril Water – в инфраструктуре сети, которая просто не выдерживает объемов вырабатываемой энергии.

Солнечные электростанции для частных домов

Ранее УНИАН писал, сколько стоит домашняя солнечная электростанция и как правильно подобрать панели для дома. Инженер-монтажник компании Solar рассказал, что одна солнечная панель стоит от 90 до 130 долларов в зависимости от мощности, а для частного дома обычно выбирают систему мощностью около 5 кВт. Эксперт также назвал основные ошибки, которые допускают люди при выборе оборудования, в частности неправильный расчет потребления электроэнергии.

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