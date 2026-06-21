Удары по мостам на юге: бензовозы в Крым сопровождают мобильные огневые группы, – ISW

Удары Сил обороны по мостам, железной дороге и маршрутам снабжения уже вынуждают россиян тратить дополнительные ресурсы на охрану логистики.

Систематические удары Сил обороны Украины по транспортной и железнодорожной инфраструктуре оккупантов уже ощутимо ухудшают российскую логистику на левобережье Херсонской области и во временно оккупированном Крыму. Из-за угрозы атак беспилотников россиянам приходится усиливать охрану маршрутов снабжения, привлекая дополнительные силы, говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны.

Командир украинской артиллерийской батареи сообщил, что российские войска всё чаще сталкиваются с трудностями при обеспечении подразделений на оккупированной части Херсонской области.

По его словам, украинские военные систематически наносят удары по наземным линиям связи и снабжения противника, что мешает оккупантам накапливать личный состав, боеприпасы и другие ресурсы вблизи линии фронта.

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В ISW отмечают, что такие удары уже нарушают работу российских логистических маршрутов и могут повлиять на способность РФ готовить новые наступательные операции.

Дополнительным свидетельством проблем с логистикой стало решение российского железнодорожного оператора Grand Service Express. 19 июня компания объявила, что все пассажирские поезда, следующие в оккупированный Крым и из него, временно сокращают маршруты и будут заканчивать движение в Керчи из-за закрытия неуказанного участка железной дороги.

Официально причины такого решения не объяснялись. В то же время аналитики ISW предполагают, что оно может быть связано с украинскими ударами по железнодорожной инфраструктуре и поездам на оккупированном полуострове.

По данным аналитиков, российским войскам всё чаще приходится тратить дополнительные ресурсы на защиту логистических маршрутов от украинских беспилотников.

Так, один из российских военных блогеров 20 июня опубликовал фотографии, на которых видны мобильные огневые группы, сопровождающие грузовики с топливом по дороге в оккупированный Крым.

В ISW считают, что привлечение дополнительных сил к охране колонн свидетельствует о росте угрозы для российских маршрутов снабжения.

Удары по мостам на юге

Напомним, 20 июня Силы обороны Украины нанесли удар по автомобильному мосту через Генический пролив в районе временно оккупированного Геническа. По данным украинской стороны, этот объект используется российскими войсками для обеспечения логистического сообщения между оккупированным Крымом и группировками войск РФ на южном направлении.

В ночь на 20 июня мониторинговые ресурсы также сообщали о серии взрывов в Крыму. В частности, сообщалось о пожарах в районе Генического моста на Арабатской стрелке, а также на объектах энергетической и топливной инфраструктуры оккупантов.

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