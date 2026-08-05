Новый уровень эскалации: The Guardian о взрывчатке возле украинского самолета в Лейпциге

Аэропорт Лейпцига стал европейской базой украинских тарнспортных самолетов.

Обнаруженный в среду в аэропорту Лейпцига возле украинского транспортного самолета беспилотник со взрывчаткой, вероятнее всего, связан с диверсантами из России. Об этом пишет редактор по вопросам безопасности The Guardian Дэн Саббаг, отмечая, что это первый случай обнаружения беспилотника со взрывчаткой в Европе вдали от украинской границы.

Он привел сообщения немецких журналистов о том, что прикрепленная к беспилотнику бомба была изготовлена из ПЭТН (мощного взрывчатого вещества, известного как пентрит, - ред.) и около 800 г пластиковой взрывчатки семтекс. Она не взорвалась, потому что детонатор был неисправен.

Ссылаясь на эксперта по взрывчатым веществам из Крэнфилдского университета Тревора Лоуренса, автор пишет, что этого количества достаточно, чтобы нанести значительный ущерб самолету. Он отметил, что корпуса самолетов делаются из алюминиевых листов всего около 3 мм шириной.

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Пока неизвестно, где была произведена взрывчатка. Возможно, в Чехии, где было изобретено вещество семтекс. "Но любой вид пластиковой взрывчатки доступен только военным или хорошо организованным террористическим группам, а не безрассудным любителям", - добавил журналист.

Он пишет, что аэропорт Лейпцига – это "европейская база" украинских транспортников Ан-24, используемых для перевозки тяжелых грузов. Он предположил, что это также перевалочный пункт для поставок в Киев.

Автор напомнил о череде инцидентов с дронами над важными европейскими объектами, за которыми может стоять РФ. При этом эксперт Чарли Эдвардс, старший научный сотрудник IISS, считает, что подобных ЧП раньше не было. Он добавил, что "беспилотник с зарядом и детонатором, который вышел из строя, – это совсем не то, что мы видели раньше". А также сказал, что он вполне мог быть предназначен "для функционирования, а не для обнаружения".

Дрон возле украинского самолета в Лейпциге – что известно

Напомним, что в среду, 5 августа, на территории аэропорта в Лейпциге нашли квадрокоптер с прикрепленным к нему грузом взрывчатого вещества. Он лежит в нескольких метрах от украинского грузового самолета Ан-24.

Полиция подтвердила, что беспилотник "нес неизвестное взрывное устройство". Обнаружил его сотрудник аэропорта в зоне грузового авиасообщения.

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