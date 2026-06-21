'Все диктатуры рушатся внезапно': Крым станет концом путинского режима, - Мадяр

Москва держится за полуостров как за главный трофей войны.

Москва и сам кремлевский диктатор Владимир Путин будут до последнего держаться за временно оккупированный Крым, заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр). По его словам, украинский полуостров является для РФ "главным трофеем войны", даже если он будет в режиме "острова".

"При этом Крым как плацдарм для атак на Украину – это уже военный абсурд. Дальше полный ПВОпад, дырявление остатков флота, остановка теневого, ТОТАЛЬНОЕ ресурсное и логистическое истощение, туристический дефолт, энергетическая пустыня, транспортный локдаун и так далее. Корми, бункерный дед, дотациями – но не мечтай контролировать: как было, уже не будет", - подчеркнул Мадяр в Telegram.

После этого Бровди попросил прощения перед украинцами, которые до сих пор находятся на оккупированных территориях, из-за "постоянной тревоги, закрытых мостов и дорог, шум и стресс". Он порекомендовал им находиться подальше от военных объектов.

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"Крым положит Москву – это точка психологического слома, игла Кощея-сухоребрика спрятана у нас под носом. Все диктатуры рушатся внезапно – вспомните любой пример. Сегодня московский Крым "лагает"", - подытожил он.

Другие новости о ситуации в Крыму

Ранее УНИАН сообщал, что остановка российской логистики в Крыму должна принести ВСУ успехи на поле боя. Наносятся удары по различным объектам, по хранилищам нефти – география огромна. Есть удары по транспортной логистике, уничтожение грузовиков и бензовозов.

Один из экспертов заявил, что этот логистический успех в конечном итоге должен конвертироваться и в успехи на поле боя.

Кроме того, мы также рассказывали, что украинские дроны серьезно повредили единственное газохранилище оккупантов в Крыму.

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