Разведывательные отношения между США и Украиной значительно улучшились, - Politico

Сенатор Тим Кейн, член комитета по вооруженным силам от Демократической партии, заявил, что лично видел признаки улучшения.

Отношения в сфере обмена разведывательной информацией между США и Украиной значительно улучшились с марта 2025 года, когда Белый дом на короткое время перекрыл поток данных после провальной встречи в Овальном кабинете между президентом Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет Politico, сенатор Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния), высокопоставленный член Комитета по разведке и давний сторонник увеличения американской помощи Украине, заявил, что он видит улучшение в отношениях по обмену разведывательной информацией и считает, что это помогло Киеву получить преимущество в войне против РФ.

"Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась. Это, в сочетании, я думаю, с действительно умной стратегией использования беспилотников дальнего действия, значительно улучшило положение украинцев", - сказал он.

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Сенаторы-республиканцы Джон Корнин, еще один член комитета по разведке, и Роджер Уикер, председатель Комитета Сената по вооруженным силам, согласились с тем, что обмен разведывательной информацией активизировался. Корнин заявил:

"Похоже, что так и есть. Все любят победителей, и похоже, что Украина переломила ход событий".

Сенатор Тим Кейн, член комитета по вооруженным силам от Демократической партии, заявил, что лично видел признаки улучшения.

"Я был в Украине в апреле 2025 года и снова там в июле 2026 года. И я чувствую, что в коммуникации стало больше доверия", - сказал он.

Что говорят эксперты

Отмечается, что давние наблюдатели за ситуацией в Украине, поддерживающие связь с официальными лицами в регионе, сообщили, что обмен разведывательной информацией вернулся к прежним максимумам.

Джордж Баррос, директор по инновациям и открытым источникам информации в воинственно настроенном Институте изучения войны, напомнил, что в прошлом году Трамп одобрил обмен разведывательной информацией для нанесения украинскими ударами по российской энергетической инфраструктуре, что имеет решающее значение для создания "надлежащей структуры стимулов", чтобы подтолкнуть Москву к переговорам. Он пояснил:

"Эти удары были сверхэффективными, и они стали намного эффективнее только начиная с 2025 года, с приходом к власти новой администрации Трампа, когда начался обмен разведывательной информацией, помогающий украинцам получать более качественную информацию для повышения эффективности своих ударов. И я думаю, это победа, потому что это часть более масштабной и последовательной стратегии по созданию реальных издержек".

По его словам, американские системы раннего предупреждения сообщают украинцам о готовящихся российских ракетных ударах с первых дней войны.

Джон Хербст, который занимал пост посла США в Украине с 2003 по 2006 год, уверен, что Вашингтон также может извлечь выгоду из разведывательных данных Киева.

"Нет никаких сомнений в следующем: Украина обладает выдающимися разведывательными данными о России", - сказал он.

Отношения между Трампом и Зеленским

Ранее журналист Джонатан Тамари писал, что динамика отношений между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом кардинально изменилась после их бурной ссоры в Овальном кабинете в прошлом году.

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