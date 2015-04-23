ОБСЕ зафиксировала в Донецке 356 взрывов

Об этом говорится в отчете по 22 апреля, опубликованном сегодня.

В частности, отмечается, наблюдатели во время пребывания на наблюдательном пункте в Совместном центре по контролю и координации за соблюдением режима прекращения огня на железнодорожном вокзале в Донецке с 9:40 до 13:22 слышали 356 взрывов, использование зенитного пулемета, автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и огня из стрелкового оружия, что свидетельствует о полном нарушении режима прекращения огня.

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Миссия ОБСЕ оценивает, что большинство взрывов было вызвано минометами 82-миллиметрового и 120-миллиметрового калибра.

Также отмечается, что представители центра по контролю и координации совершили три попытки, чтобы прекратить огонь в районе Донецкого аэропорта, но эти попытки потерпели неудачу.

Ранее УНИАН сообщал, что ОБСЕ фиксирует невідведене от линии разграничения тяжелое вооружение.