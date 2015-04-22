ОБСЕ фиксирует неотведенное от линии разграничения тяжелое вооружение - отчет миссии

Об этом говорится в отчете за 21 апреля, опубликованном сегодня.

В частности, наблюдатели отмечают, что несмотря на утверждения сторон о том, что отвод тяжелого вооружения был завершен, миссия наблюдает, что указанное вооружение остается в тех зонах, откуда его должны были отвести.

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“В районах, подконтрольных “ДНР”, специальная мониторинговая миссия увидела одну боевую машину пехоты (БМП-2) с установленным 120-миллиметровым противотанковым управляемым ракетным комплексом «Фагот», четыре танка (Т-72), еще пять БМП-2 и один плавучий бронетранспортер (МТ-ЛБ), и один грузовик “Урал”, перевозивший членов “ДНР””, - утверждается в сообщении.

Причем, миссия отмечает, что на подконтрольных Украине территориях, наблюдатели видели три неподвижных танка (Т-64), которые представители ОБСЕ уже видели ранее, и еще один танк (Т-64) в другом месте.

Также сказано, что с помощью беспилотного летательного аппарата наблюдатели ОБСЕ увидели один боевой танк и горящий дом в Широкино.

Ранее УНИАН сообщал, что ОБСЕ отмечает активизацию боев в районе Широкино и Донецкого аэропорта.