Эксперты определили ТОП-10 железнодорожных маршрутов мира

Эксперты анализировали пожелания туристов, для которых важно сэкономить и ехать в комфорте.

В британской туристической компании On the Go Tours опубликовали рейтинг недорогих и живописных железнодорожных маршрутов.

"Путешествие по рельсам – несравненное приключение. Вы засыпаете в одной стране, просыпаетесь в другой, а по пути наслаждаетесь красотами. При этом одним путешественникам важно сэкономить, а другим – прокатиться в комфорте. Мы решили выбрать те поезда мира, которые соответствуют обоим критериям", - отметил директор по маркетингу Энтони Харрисон, передает ТСН со ссылкой на traveldailymedia.com.

Читайте такжеДва года безвиза: пассажиропоток по железной дороге в ЭС и обратно вырос в десять раз

Топ-10 железнодорожных маршрутов мира (указана стоимость проезда мили):

1. Транссибирский экспресс Москва – Владивосток, Россия (€ 0,02);

2. Поезд из Эллы в Канди, Шри-Ланка (€ 0,05);

3. "Красная стрела" из Москвы в Санкт-Петербург, Россия (€ 0,13);

4. Поезд Осло – Берген, Норвегия (€ 0,4);

5. The Caledonian Sleeper из Лондона в шотландский город Инвернесс, Великобритания (€ 0,6);

6. The Sunrise Seto из Токио в Такамацу, Япония (€ 1);

7. The Blue Train из Претории в Кейптаун, ЮАР (€ 1,6);

8. Кольцевой маршрут Deccan Odyssey, Индия (€ 3,1);

9. Belmond Andean Explorer из Куско в Арекипу, Перу (€ 5,7);

10. Индийский Maharajas Express по маршруту Дели – Джайпур – Агра – Рантамбор – Хаджурао – Варанаси – Дели (€ 6,5).

Ранее УНИАН сообщал, что ночной поезд "Укрзалізниці" Киев-Варшава вошел в перечень CNN "Лучшие ночные поезда Европы".