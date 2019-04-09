Поезд Киев-Варшава вошел в топ ночных поездов Европы по версии CNN
12:08, 09 апреля 2019Транспорт
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В поезде пассажиры получают возможность спать в трехместном, двухместном или одноместном купе.
Поездка занимает более 17 часов \ Фото УНИАН
Ночной поезд "Укрзалізниці" Киев-Варшава вошел в перечень CNN "Лучшие ночные поезда Европы".
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Об этом сообщил на своей странице в соцсети министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Поздравляю "Укрзалізницю". Поезд Киев-Варшава вошел в перечень CNN лучших ночных поездов Европы. Поезд #1 идет в ЕС!" - написал он.
Как отмечает CNN, в поезде пассажиры получают возможность спать в трехместном, двухместном или одноместном купе.
"Поездка занимает более 17 часов, еда не предусмотрена... Вместе с тем можно расчитывать на утренний чай, кофе и закуски", - отмечается в материале.
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