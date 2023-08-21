Также компания работает над улучшением поиска, функционал которого очень ограничен.

Компания Meta Цукерберга в начале июля запустила новую соцсеть Theads. Считалось, что это главный и самый серьезный конкурент Twitter, который будет пытаться перетянуть к себе недовольных нововведениями Маска. Однако после бума регистрации дела Threads выглядят неутешительно.

Для повышения конкурентоспособности с твиттером, компания Meta объявила о запуске веб-версии Threads. Она появится до конца этой недели, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что десктопная версия Threads является одной из функций, о которой просили пользователи з момента запуска. В настоящий момент доступ к Threads ограничен только в качестве мобильного клиента для Android и iPhone.

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Помимо веб-версии Threads, разработчики планирует запустить улучшенную функцию поиска. В этом плане функционал очень ограничен: пользователи могут искать чужие профили, но не могут искать сообщения по ключевым словам.

К слову, в одном из последних апдейтов в Threads появилась лента друзей, репосты, также возможность верифицировать профиль Threads на Mastodon, что является первой ощутимой связью платформы с децентрализованными соцсетями.

Как работает Threads и что стоит знать о новой соцсети

Threads – это главный и самый серьезный конкурент Twitter, по крайней мере "на бумаге". Марк Цукерберг взял многие утерянные достоинства твиттера и объединил их в новой соцсети.

В целом Threads – классический сервис микроблогов, где можно выкладывать посты (до 500 символов), фотографии и видео, лайкать, комментировать и репостить публикации, подписываться на интересные аккаунты.

Однако пока у сервиса хватает и своих минусов. К примеру, удалить аккаунт в Threads можно только вместе с профилем Instagram. Вдобавок новая соцсеть с первого же дня начала банить украинских пользователей за посты о войне и "плохие" высказывания о россиянах.

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