Новая соцсеть, созданная компанией Meta Марка Цукерберга, за первый день работы набрала 50 млн пользователей.

Вчера состоялся запуск новой социальной сети Threads. В первые 24 часов после запуска на платформе зарегистрировались больше 50 миллионов человек.

Threads – это главный и самый серьезный конкурент Twitter, который будет пытаться перетянуть к себе недовольных пользователей последней. С момента приобретения твиттера Маском дела у платформы идут так себе: огромное число изменений вызвало массу негативных отзывов. Чего только стоило одно ограничение на количество постов, которые пользователи могут просмотреть в сутки.

Поэтому Instagram, принадлежащий Meta, решил ковать железо, пока горячо. Первоначально предполагалось, что приложение-конкурент Threads будет запущено в конце июля, но, видать, в связи ужесточением правил работы твиттера, его запуск перенесли на 6 июля.

Видео дня

По всей видимости, Цукерберг и компания серьезно настроены занять место короля текстовой соцсети. "Выстрелит" или нет – делимся первыми впечатлениями.

Что такое Threads

По функционалу Threads практически один в один напоминает твиттер. Здесь можно выкладывать посты (до 500 символов), фотографии и видео, лайкать, комментировать и репостить публикации, подписываться на интересные аккаунты.

Лента здесь только одна, алгоритмическая, то есть она заполнена людьми, на которых вы подписаны, и рекомендуемым контентом, так же как в Instagram сейчас. Минусом является то, что нет способа заставить Threads показывать вам сообщения только из учетных записей, на которые вы подписаны, ровно, как и нет возможности очистить главный экран от незнакомых аккаунтов.

На момент запуска в Threads нет рекламы. Выглядит освежающе – ничто не мешает просмотру контента. Однако это, очевидно, ненадолго. Meta получает львиную долю дохода от отслеживания того, что пользователи делают в Интернете, и использует его для таргетированной рекламы.

В общем, это классический сервис микроблогов для общения между пользователями со всего мира. На сегодняшний день он доступен в 100 странах, среди которых есть и Украина.

Как зарегистрироваться в Threads

Скачать Threads можно из магазина приложений – App Store или Play Маркет, в зависимости от вашей операционной системы.

Доступ к Threads предоставляется исключительно для пользователей, у которых уже есть аккаунт в инстаграме, По крайней мере сейчас это единственная опция регистрации.

На одном из начальных этапов система предложит вам подписаться на всех людей, которые есть у вас в друзьях в Instagram. Впрочем, от этого можно отказаться, если вы планируете использовать Threads в других целях, и не захотите, чтобы кто-то из друзей мог следить за вашей активностью.

Миры Instagram и Threads очень взаимосвязаны. Специальные настройки позволяют дублировать контент сразу на обеих платформах, включая посты, ссылки, фото и видео. Кроме того, если у вас есть "галочка" в инстаграме, эта галочка будет перенесена и в Threads.

Что сразу бросается в глаза

В Threads нет личных сообщений. То есть "постучать в личку" какому-то пользователю не получится – нужно переключаться на другую соцсеть.

Удалить свой аккаунт Threads можно только вместе со страницей в Instagram. Пользователь может в любое время деактивировать свою учетную запись, но полностью удалить не выйдет. Обе соцсети слишком плотно связаны между собой.

О чем говорили выше – алгоритм построения ленты. На данный момент нет (и не факт, что появится) возможности ограничивать свою новостную ленту только теми людьми, за которыми вы сознательно следить. Поэтому не удивляйтесь, если уже через несколько часов вашу ленту заполнят российские блоггеры.

Ну и последнее, что могут оценить не все. Нет системы перевода "тредов" с иностранного языка на украинский, как в том же твиттере.

Жалобы украинских пользователей

Threads с первого же дня начала банить украинский пользователей за "неприемлемый контент", заметили в AIN.

Причины для банов были очень разные: кто-то публиковал фото последствия российской атаки на Львов, кто-то "плохо" высказался о россиянах и т.д. А если написать что-то об "Азове", то и вовсе забанят во всех соцсетях сразу.

Другими словами в Threads войны нет, а баны есть. Впрочем, учитывая, что соцсеть только-только запустилась, все же есть надежда, что положение исправится. Во всяком случае, хотелось бы в это верить.

Ну а пока непонятно, зачем нужен Threads и в чем соцсеть Цукерберга кардинально лучше привычного твиттера.

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