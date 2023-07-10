С момента запуска 6 июля конкурент Twitter собрал 100 млн пользователей.

С момента запуска 6 июля новая соцсеть Threads, конкурент Twitter, собрала 100 миллионов пользователей, что делает детище Марка Цукерберга самым быстрорастущим онлайн-сервисом в истории. И это при том, что пока оно доступно не всем, сообщает The Verge.

Для сравнения, чат-бот ChatGPT, который до этого был лидером по скорости привлечения аудитории, для достижения 100 млн активных пользователей потребовалось два месяца.

Threads удалось пересечь отметку в 50 млн загрузок уже менее чем через 24 часа после старта. При этом доступность приложения все еще ограничена для многих. Например, новую соцсеть нельзя официально использовать в Евросоюзе, россиянам она тоже не доступна.

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Twitter, которым владеет Илон Маск, похоже, не обрадовался успехам конкурента и пригрозил судебным иском Meta Цукерберг. Компания Маска утверждает, что в Threads наняли бывших сотрудников твиттера, которые "имели и продолжают иметь доступ к коммерческим тайнам Twitter и другой крайне конфиденциальной информации".

Хотя цифры нельзя сравнивать напрямую, по состоянию на ноябрь 2022 года у Twitter было порядка 260 миллионов монетизируемых ежедневных активных пользователей. В то же время отмечается, что изменения, которые уже происходят и еще предстоят в Twitter с приходом Маска, привели к тому, что многие пользователи стали искать альтернативные платформы.

Все говорят о Threads: что это за новая соцсеть

Threads – это главный и самый серьезный конкурент Twitter. Марк Цукерберг взял многие утерянные достоинства твиттера и объединил их в новой соцсети.

Однако пока у сервиса хватает и своих минусов. К примеру, удалить аккаунт в Threads можно только вместе с профилем Instagram. Вдобавок новая соцсеть с первого же дня начала банить украинских пользователей за "неприемлемый контент".

У Twitter, к слову, дела обстоят не лучше. Ранее УНИАН сообщал о том, что аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют дезинформацию о войне в Украине. Маск и его команда на это никак не реагируют.

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