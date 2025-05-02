Стиральные машины, хоть и кажутся чистыми снаружи, но можут быть очень грязными внутри. Старые машинки даже могут поритть одежду и оставлять на ней пятна. В таком случае, пишет southernliving, ситуацию еще можно спасти.
Издание обратилось за помощью к двум экспертам, чтобы узнать, как почистить стиральную машину от грязи и плесени. Выяснилось, что стиральную машину можно эффективно очистить простыми средствами — уксусом и пищевой содой.
"Такие ингредиенты, как уксус и пищевая сода, менее вредны для вашего здоровья, более экологичны и более экономичны", - пояснил Маверик Дэвис, эксперт Frontdoor Virtual Appliance.
Президент Mr. Appliance Гленн Льюис говорит, что такой способ очистки надёжный и безопасный. Главное - не смешивать уксус и соду одновременно в одном цикле, чтобы не спровоцировать образование налёта или засора.
Как очистить стиральную машину с моощью соды и уксуса - инструкция
Что потребуется:
- 2 стакана белого уксуса;
- ½ стакана пищевой соды;
- салфетка из микрофибры.
Этапы чистки:
- убедитесь, что машина пустая;
- влейте уксус прямо в барабан;
- запустите самый горячий и длинный цикл стирки;
- восле завершения - всыпьте соду в барабан;
- проведите ещё один горячий цикл без моющих средств;
- протрите барабан и уплотнители микрофиброй;
- оставьте дверцу открытой до полного высыхания.
Как пишет издание, этот метод помогает устранить остатки моющих средств, запахи и плесень. Маверик Дэвис советует проводить такую чистку раз в месяц - это продлевает срок службы машины и сохраняет чистоту белья.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему стиральная машина прыгает и как это исправить.