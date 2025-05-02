Исправить проблему можно всего за два цикла.

Стиральные машины, хоть и кажутся чистыми снаружи, но можут быть очень грязными внутри. Старые машинки даже могут поритть одежду и оставлять на ней пятна. В таком случае, пишет southernliving, ситуацию еще можно спасти.

Издание обратилось за помощью к двум экспертам, чтобы узнать, как почистить стиральную машину от грязи и плесени. Выяснилось, что стиральную машину можно эффективно очистить простыми средствами — уксусом и пищевой содой.

"Такие ингредиенты, как уксус и пищевая сода, менее вредны для вашего здоровья, более экологичны и более экономичны", - пояснил Маверик Дэвис, эксперт Frontdoor Virtual Appliance.

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Президент Mr. Appliance Гленн Льюис говорит, что такой способ очистки надёжный и безопасный. Главное - не смешивать уксус и соду одновременно в одном цикле, чтобы не спровоцировать образование налёта или засора.

Как очистить стиральную машину с моощью соды и уксуса - инструкция

Что потребуется:

2 стакана белого уксуса;

½ стакана пищевой соды;

салфетка из микрофибры.

Этапы чистки:

убедитесь, что машина пустая;

влейте уксус прямо в барабан;

запустите самый горячий и длинный цикл стирки;

восле завершения - всыпьте соду в барабан;

проведите ещё один горячий цикл без моющих средств;

протрите барабан и уплотнители микрофиброй;

оставьте дверцу открытой до полного высыхания.

Как пишет издание, этот метод помогает устранить остатки моющих средств, запахи и плесень. Маверик Дэвис советует проводить такую чистку раз в месяц - это продлевает срок службы машины и сохраняет чистоту белья.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему стиральная машина прыгает и как это исправить.

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