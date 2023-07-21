На сегодняшний день число пользователей соцсети упало до 13 миллионов с 44 миллионов по состоянию на 7 июля.

Социальная сеть Threads за последние две недели потеряла порядка 70% ежедневно активных пользователей. Об пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитические данные компании Sensor Tower.

Несмотря на то, что с момента запуска соцсеть компании Марка Цукерберга Meta быстро набрала обороты в Китае, где запрещены популярные западные социальные приложения, такие как Instagram и Facebook, и даже поднялась на пятое место в категории социальных сетей в App Store в Китае, дела Threads выглядят неутешительно. На сегодняшний день число пользователей соцсети упало до 13 миллионов с 44 миллионов по состоянию на 7 июля.

WSJ пишет, что две платформы социальных сетей работают одинаково, но в Threads отсутствуют некоторые важные функции Twitter, включая функциональность рабочего стола и возможность поиска тем, а не только пользователей.

Видео дня

Также упал интерес к новой соцсети в трендах Google - с начальных 100 млн запросов в момент запуска до текущих 3-4.

Социальная сеть Threads - что известно

Threads – это главный и самый серьезный конкурент Twitter, по крайней мере "на бумаге". Марк Цукерберг взял многие утерянные достоинства твиттера и объединил их в новой соцсети.

Популярность социальной сети Threads от создателей Meta, которая по формату очень схожа с Twitter, падает с каждым днем после запуска. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Sensor Tower и Similarweb.

Вас также могут заинтересовать новости: