Первые подороже и придут на смену Ear (2), вторые будут подешевле, но автономней.

Бренд Nothing 18 апреля представит сразу две новые модели беспроводных наушников – Nothing Ear и Nothing Ear (a). За неделю до презентации о новинках стало известно практически все, включая дизайн и цены, передает GizmoChina.

Nothing Ear – это конкуренты AirPods Pro 2, которые заменят Nothing Ear (2). Стоимость наушников составит 150 евро (примерно 6600 грн). Гаджет будет иметь защиту IP54/IPX2, автономность составит 7,5 часа с выключенным ANC. С помощью кейса наушников хватит на 33 часа.

Nothing Ear (a) – более доступная модель за 100 евро (~4200 грн). Наушники получат активный шумодав, поддержку быстрой зарядки и возможность подключения к двум девайсам одновременно. Защита – IP54/IP55. Проработает бюджетная модель чуть больше основной: до 8 часов без подзарядки и до 38 часов с кейсом

Как видно по рендерам, дизайн обеих моделей будет выполнен в духе Nothing. У наушников полупрозрачные корпуса, но, возможно, в компании немного улучшат его. Если Nothing Ear выйдут только в черном и белом цветах, то Ear (a) можно будет купить и в желтой расцветке.

Бренд Nothing, основанный одним из создателей OnePlus, в последние годы вызвал немалый интерес у энтузиастов мира Android. Их гаджеты выделяются уникальным дизайном, сбалансированным железом и приятным ценником.

В марте этого года компания выпустила Nothing Phone (2a). Этот недорогой Android-смартфон получил флагманские характеристики, при этом сохранив свой узнаваемый стиль. За свой ценник это очень достойный аппарат.

