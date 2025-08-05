Остров Закинф расположен в Ионическом море к западу от материковой Греции.

Закинф имеет репутацию "острова вечеринок", такая себе "греческая Ибица". Однако не стоит вычеркивать Закинф из списка потенциально интересных мест для посещения, если ночные клубы вас не интересуют, пишет туристический репортер британского издания Express Вита Молинье.

"Хотя Закинф, безусловно, имеет дикую сторону, участие в этом не является обязательным. Именно это я поняла, когда на прошлой неделе поехала на остров на празднование 30-летия подруги. Сначала я опасалась выбранного места из-за историй, которые слышала, но, как оказалось, я очень ошибалась", - пишет Молинье.

Она отметила, что ночная клубная жизнь острова сосредоточена в районе Лаганас-Стрип. Если этот способ отдыха не для вас, достаточно просто не ходить именно в это место. Вместо этого можно выбрать более спокойный район с виллами в Василикосе на востоке острова.

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Там можно насладиться спокойным отдыхом в окружении оливковых деревьев, нависших над теплым морем гор и традиционных каменных коттеджей. Вместо клубной музыки там вы услышите только пение цикад и звон колокольчиков на шеях домашних коз, пасущихся вокруг.

Вита Молинье рассказывает о тихом отдыхе на пляже в 20 минутах ходьбы от коттеджа. Пляж организованный, поэтому там есть и шезлонги, и бар, и даже бассейн.

И конечно это был не единственный хороший пляж на острове. В 10 минутах езды от Василикоса находится знаменитый пляж Геракас, который является охраняемым морским заповедником, поскольку там гнездятся черепахи. Несмотря на заповедный статус, пляж открыт для посещения. Там даже можно арендовать шезлонги, хотя бара на пляже нет.

А еще в районе Василикоса есть много таверн, где можно поесть и выпить вволю "за очень умеренную цену".

"После четырех дней в этом раю я могу с уверенностью сказать, что ошибалась насчет Закинфа. Возможно, у него плохая репутация, но время, проведенное там, было чрезвычайно расслабляющим, полным вкусной еды, замечательного гостеприимства и прекрасных пейзажей", - резюмирует туристический обозреватель.

Другие рассказы путешественников об их опыте

Как писал УНИАН, фудблогер посетила один из ресторанов известного шеф-повара и ресторатора Гордона Рамзи. По этому опыту она написала статью, в которой поделилась впечатлениями.

Также мы приводили рассказ туристической обозревательницы, которая приехала в Рим, чтобы увидеть знаменитый Колизей, но попав внутрь, была невероятно разочарована.

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