Для многих жизнь в Европе оказалась слишком тяжелой прежде всего в психологическом плане.

Большинство украинских беженцев уже никогда не вернутся в Украину, в частности из-за безопасности и экономических факторов. Но есть и те, кто вернутся обязательно, потому что они так и не смогли найти себя на новом месте. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова.

Она отметила, что среди тех, кто уехал в Европу из-за войны, очень много высокообразованных квалифицированных женщин. И даже найдя работу на новом месте, они все равно "сильно потеряли в социальном статусе", по сравнению с тем, что у них было в Украине.

Еще одним важным фактором Либанова называет возможности для общения, которые в Европе оказались для многих слишком ограниченными.

Видео дня

"Вы же знаете, что мигранты, они обычно в своей небольшой среде общаются. Если это большой город, допустим, Мюнхен, там много наших мигрантов, если это Чикаго, там огромная диаспора украинская - это одна ситуация. А если это небольшой городок или село, где есть аж одна или две семьи из Украины, то особо не с кем общаться, будем откровенны. А люди-то образованные, они к другому привыкли. Образованные, молодые уехали, они привыкли иначе себя вести. И поэтому это будет способствовать тому, что они будут возвращаться", - считает демограф.

По мнению Либановой, если после войны экономика в Украине будет расти достаточно быстрыми темпами, многие беженцы вернутся домой, потому что здесь у них будут все возможности, чтобы самореализоваться.

Украинские беженцы в Европе

Как писал УНИАН, украинские беженцы спасли Германию от демографического кризиса. Однако это не мешает некоторым немецким политикам призывать к отмене денежной поддержки украинских беженцев.

Также мы рассказывали, что украинские беженцы в США оказались в неопределенной ситуации. Хотя на словах Трамп пообещал их не трогать, на деле у них истекают сроки действия разрешений на проживание, и никто не думает их пролонгировать. А без этого будет невозможно легально работать.

Вас также могут заинтересовать новости: