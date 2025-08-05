По словам Трампа, у него самые высокие рейтинги среди всех президентов США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, не будет баллотироваться на третий срок. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

"Нет. Наверное, нет", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, планирует ли он снова баллотироваться на пост президента.

Тем не менее американский лидер признал, что хотел бы в третий раз стать президентом США. По его словам, у него лучшие рейтинги в истории страны.

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"Знаете почему? Потому что люди любят пошлины. И им нравится, что другие страны нас больше не обманывают на деньги", - объяснил Трамп.

В Politico отметили, что союзники Трампа неоднократно высказывались за то, чтобы он баллотировался на третий срок, несмотря на конституционный запрет, который не позволяет возглавить Белый дом более двух раз.

По данным издания, у Трампа есть несколько способов обойти это ограничение. Он может отменить поправку или баллотироваться на пост вице-президента и впоследствии стать президентом.

Трамп нашел лазейки, которые позволят ему баллотироваться на третий срок

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает того, что он будет баллотироваться на третий срок. Он заверил, что есть методы, с помощью которых он сможет снова возглавить Белый дом.

"Я не шучу, но пока еще слишком рано об этом думать", - сказал президент США.

Напомним, что 22-я поправка к Конституции США, которая была принята после избрания Франклина Д. Рузвельта на четвертый срок в 1944 году, запрещает президентам США занимать свой пост более двух сроков.

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