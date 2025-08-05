Зато много раритетных девайсов и лишь одна актуальна модель.

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала список смартфонов и планшетов Apple, которые (согласно опросам) больше всего устраивают своих владельцев. Удивительно, но в топе нет практически ни одного нового гаджета.

Если смотреть только на смартфоны, то самая высокая оценка у iPhone 12 mini (95,8% лайков). Несмотря на то, что на выходе осенью 2020 года многие ее "хейтили", а сама модель считается одним из самых неудачных айфонов в коммерческом плане, сегодня пользователи больше ценят ультракомпактные габариты.

Еще один любимчик пользователей – iPhone SE 2 с оценкой 95%. Устройство нравится людям за компактность и сравнительно мощное железо. Дизайн у него "привет из 2017", зато обновление iOS 26 с крупнейшим редизайном со времен iOS 7 он тоже получит.

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Также в топ телефонов попал iPhone 8 (93,14%), iPhone 16 (92,66%) и iPhone 13 mini (91,96%). Все устройства могут похвастаться комнатными размерами, что, вероятно, делает их приоритетными среди фанатов. Даже iPhone 16 с 6,1 дюймовым экраном в современных реалиях тоже можно считать компактом.

Безусловным лидером "народного" рейтинга Apple стал iPad Air 4. Недорогой планшет вышел еще в 2020 году, но запас мощности там еще достаточный, а внешне его не отличишь от новеньких "Эиров".

По слухам, Apple намерена увеличить диагональ дисплея в базовом iPhone 17 с 6,1 до 6,3 дюймов. В 2024 году такое же изменение получил iPhone 16 Pro.

Меж тем выпущенный в марте iPhone 16e (по сути, iPhone SE 4) заменил SE 3-го поколения. Компания взяла за основу iPhone 14, однако положила в него "железо" iPhone 16. Но вместе с тем вырос не только экран, но и ценник.

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