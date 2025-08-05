РФ формирует 10 новых дивизий: Сырский говорит о необходимости продолжать мобилизацию

Впереди еще один тяжелый месяц, противник будет увеличивать натиск.

Российское руководство имеет целью до конца года сформировать 10 новых дивизий, поэтому в Украине должна продолжаться мобилизация. Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский, во время совещания по итогам деятельности Вооруженных сил Украины в июле.

По его словам, потери россиян в июле составили более 33,2 тысячи человек. Это на 800 человек больше, чем в предыдущем месяце.

"Несмотря на это, противник увеличивает свою группировку на 9 тысяч человек ежемесячно. Российское руководство имеет целью до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы. Поэтому не имеем другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск", - подчеркнул Сырский.

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Он отметил, что продолжается корпусная реформа. При этом подавляющее большинство вновь созданных армейских корпусов приняли свои полосы ответственности и определенные комплекты войск.

Сырский отметил, что июль был очень напряженным месяцем. В частности потому, что на востоке российский агрессор пытался наступать практически по всей линии боевого соприкосновения.

"Впереди еще один тяжелый месяц. Противник будет увеличивать натиск. Но наша общая задача - не дать врагу достичь его целей. И мы эту задачу выполним", - подчеркнул он.

По его словам, враг использует тактику "тысячи порезов", применяя для наступательных действий небольшие штурмовые группы. При этом добавил, что самая сложная ситуация - на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

Он отметил, что на Северослобожанском направлении имеем успехи в освобождении территории Сумской области. Продолжаются боевые действия на Курщине.

Сырский сказал, что в ответ на активизацию Россией обстрелов тыла происходит усиление противовоздушной обороны, масштабирование направления дронов-перехватчиков воздушных целей.

"В июле имеем заметные успехи в применении средств DeepStrike - поражены десятки объектов военно-промышленного комплекса противника. Наши беспилотники и другие средства поражения существенно снизили производственные возможности ВПК агрессора, нанесли поражение его военным объектам, в частности складам "Шахедов" и других видов вооружений, военным аэродромам и полигонам, оборонным, электромеханическим, химическим и нефтеперерабатывающим заводам", - отметил главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Также отметил, что благодаря совершенствованию системы управления БПЛА второй месяц подряд Украина имеет постоянную динамику существенного роста эффективности уничтожения противника. Следствие этого - усиление поддержки пехоты на поле боя.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Денис Попович считает, что в российско-украинской войне вряд ли произойдет классический прорыв фронта, как часто происходило во Второй мировой, поскольку в нынешних условиях невозможно собрать ударный кулак необходимой мощности.

Он пояснил, что сейчас на фронте создаются так называемые кил-зоны - зоны почти абсолютного уничтожения, в которых артиллерия и дроны уничтожают практически все, что шевелится. В перспективе, ширина этих зон сплошного уничтожения может достичь 15-20 км.

Учитывая рост роли беспилотников, эксперт прогнозирует, что характер войны все больше будет переходить в войну одних дронов против других. Это уже происходит в контексте противодействия "Шахедам".

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