Таким образом Москва хочет избежать санкций со стороны США, отмечает издание.

Россия рассматривает воздушное перемирие в войне против Украины в качестве уступки перед президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Так в Кремле хотят попытаться предотвратить угрозу введения вторичных санкций.

При этом, как пишет Bloomberg, Россия все еще решительно настроена продолжать войну против Украины. Официальные лица утверждают, что визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Виткоффа, который должен состояться на этой неделе, дает последней возможность достичь соглашения с Трампом, даже если шансы на успех низкие.

Один из собеседников издания добавил, что одним из потенциальных предложений может быть прекращение воздушных ударов с использованием дронов и ракет по Украине – как жест деэскалации. Но Москва пойдет на этот шаг только при условии, что Украина также подпишет аналогичное соглашение.

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Однако российский правитель Владимир Путин не согласится на всеобщее перемирие в Украине, поскольку его войска продолжают стабильно продвигаться на поле боя, а военные цели России остаются неизменными, отмечает издание. Также неясно, будут ли в этом соглашении какие-то условия, которые сделают его неприемлемым для Киева и его партнеров.

Как ожидается, Виткофф отправится в Россию уже в среду, 6 августа. В то же время Кремль сообщил, что возможна его встреча с российским диктатором Путиным.

Авторы также напомнили, что американский лидер Дональд Трамп угрожает ввести с 8 августа высокие пошлины для стран, которые покупают российскую нефть и другие товары, чтобы усилить давление на Путина с целью прекращения войны. В перечень таких стран могут попасть Китай и Индия.

"Трамп нуждается в каком-то "подарке", уступке от России. Таким подарком может стать воздушное перемирие", – заявил Сергей Марков, московский политический консультант, приближенный к Кремлю.

Ультиматум Трампа России

Еще 14 июля Дональд Трамп дал России 50 дней на прекращение огня в войне против Украины. Но прогресса в этом вопросе в Вашингтоне не увидели, поэтому уже впоследствии Трамп заявил о сокращении этого срока.

29 июля Трамп объявил, что на достижение соглашения о прекращении войны у Путина есть только 10 дней. Этот срок истекает 8 августа.

"Мы собираемся ввести пошлины и прочее, и я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что Путин, очевидно, хочет продолжать войну, но мы собираемся ввести пошлины и вторичные санкции. Это может повлиять на них, а может и не повлиять, но это возможно", – сказал тогда американский лидер.

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