Он почти во всем лучше предшественника, но и цена сильно выросла.

Компания Nothing, основанная бывшим соучредителем OnePlus, официально представила второе поколение своего смартфона Nothing Phone. Он почти во всем лучше оригинала, но и цена сильно выросла.

Смартфон стал еще больше, но с задней стороны корпус закруглили. С 12 до 33 выросло количество зон подсветки, а черный цвет заменили на серый – белый при этом оставили.

По железу от первого поколения аппарат отличается уже флагманским процессором Snapdragon 8+ Gen 1 вместо "среднего" и увеличенной батареей.

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Основные характеристики Nothing Phone (2):

Дисплей: 6,7", OLED LTPO, 2412×1080, 120 Гц, 1600 нит

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Память: 8/12 ГБ оперативной, 128/256/512 ГБ флеш-памяти.

Камеры: 50 Мп Sony IMX890 (основная) + 50 Мп Samsung JN1 (ширик); 32 Мп Sony IMX615 (фронтальная)

Батарея: 4700 мАч, зарядка 33 Вт в проводном и 15 Вт в беспроводном режиме

Операционная система: Android 13 (Nothing OS 2.0)

Из новых фишек LED-полосок: теперь они могут работать как таймер и индикатор уровня громкости. Также можно настроить их поведение при получении уведомлений из разных приложений.

Также производитель доработал интерфейс оболочки Nothing, сделав его более цельным. Стиль проработан, лишние цвета убраны, оформление приближено к монохромному.

Еще из интересного – Nothing Phone (2) будет комплектоваться новым кабелем для зарядки с прозрачными коннекторами. Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP54. Есть NFC, три микрофона высокой четкости и двойные стереодинамики.

Продажи Nothing Phone (2) запланированы на 17 июля 2023 года. Версия на 8+128 ГБ будет стоить 679 евро (~27 500 грн), на 12+256 ГБ – 729 евро (~29 500 грн), а на 12+512 ГБ – 849 евро (~34 500 грн). Прошлое поколение стартовало с отметки 469 евро.

Ранее УНИАН делился рейтингом "народных" смартфонов – ими пользователи довольны больше всего в 2023 году. Первое место получил Meizu 20 Pro, дебютировавший в конце марта. Следом идет Xiaomi 12S Ultra.

Если вы не планируете делать апгрейд, мы рассказывали о лайфхаке, как ускорить свой Android-смартфон в несколько раз. Ничего скачивать или устанавливать для этого не нужно.

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