Доступный аппарат получит флагманские характеристики, при этом сохранив свой узнаваемый стиль.

5 марта компания Nothing представит свой долгожданный бюджетный смартфон. За пару недель до анонса о нем стало известно все: от дизайна и характеристик до стоимости.

Первое, что сразу бросается в глаза: обновленный дизайн с горизонтальным блоком камер. Фирменный световой интерфейс остался на месте – светодиоды размещены вокруг блока.

Спереди будет находиться плоский 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и вырез под 32-мегапиксельную селфи-камеру. Боковые грани тоже плоские, как у старшего Phone (2).

Видео дня

Также смартфон выйдет с мощным процессором MediaTek Dimensity 7200 Pro, который набирает более 700 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu. Количество оперативной памяти и накопитель будут варьироваться в зависимости от конфигурации: 8/12 ГБ и 128/256 ГБ. Аккумулятор – 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.

Что касается фотовозможностей, то основная камера получит широкоугольный и сверхширокоугольный объективы по 50 мегапикселей каждый. Это должен быть один из лучших бюджетных камерофонов на рынке. В Европе новинка выйдет по цене от 349 евро (~14 4000 грн).

Отметим, что бренд Nothing, основанный одним из создателей OnePlus, в последние пару лет вызвал немалый интерес у энтузиастов мира Android. Их смартфоны выделяются уникальным дизайном, сбалансированным железом, отличными камерами и одной из самых стабильных оболочек OC.

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