С 2013 года погибло 5,8 миллиарда особей морских звезд-подсолнухов.

Спустя десять лет после начала эпидемии болезни морских звезд, которая считается крупнейшей из когда-либо зарегистрированных в дикой природе, ученые выявили микроорганизм, ответственный за ее возникновение. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что штамм бактерии Vibrio pectenicida привел к возникновению эпидемии болезни морских звезд. В своем исследовании команда ученых под руководством доктора Мелани Прентис и доктора Алиссы Гемэн из Института Хакай в Британской Колумбии (Канада) рассказали, что этот микроорганизм за 10 лет опустошил популяцию морских звезд-подсолнухов вдоль западного побережья Северной Америки.

По словам ученых, с 2013 года погибло 5,8 миллиарда особей, что составляет примерно 90% от общей мировой популяции морских звезд-подсолнухов. Этот вид включен в Красный список Международного союза охраны как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Видео дня

Исследователи выяснили, что патогенная бактерия V pectenicida сыграла не последнюю роль в возникновении эпидемии болезни морских звезд-подсолнухов. Они поделились, что заражение штаммом V pectenicida FHCF-3 начинается с внешних повреждений, приводящих к потере конечностей и деформации, и в конечном итоге убивает пораженных особей. Без известного возбудителя было невозможно идентифицировать болезнь у пораженных морских звезд.

Доктор Мелани Прентис предупредила, что сокращение численности морских звезд-подсолнухов может привести к исчезновению лесов морских водорослей. Это имеет широкие последствия для всех других морских видов и людей, которые от них зависят.

Кораллы Большого Барьерного рифа продолжают гибнуть

Ранее ученые из университетов Гриффита и Маккуори с помощью беспилотников изучили 20 участков рифа в северном и южном концах острова Лизард, который входит в Большой Барьерный риф. Там после полного обесцвечивания погибли кораллы.

По словам исследователей, масштабы превысили все исторические рекорды. Им удалось установить, что 96% кораллов обецвечены. На некоторых участках рифа осталось в живых менее 1% кораллов.

Вас также могут заинтересовать новости: