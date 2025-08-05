Сегодня необязательно тратить кучу денег, чтобы получить премиальные функции и достойную производительность.

Рынок смарт-часов буквально переполнен моделями под любой бюджет, благодаря чему уже необязательно тратить кучу денег, чтобы получить премиальные функции и достойную производительность.

Авторы портала TechRadar протестировали и отобрали шесть лучших смарт-часов, которые не только обеспечат вас всеми необходимыми фишками, но и обойдутся максимально недорого.

Amazfit Active 2 – лучшие в целом. Новинка 2025 года стоит всего $99 и предлагает "самый полный набор функций среди бюджетных смарт-часов, которые мы когда-либо тестировали", пишет TechRadar. Гаджет хвалят за классический дизайн, отличную автономность и набор опций, связанных со здоровьем.

– лучшие в целом. Новинка 2025 года стоит всего $99 и предлагает "самый полный набор функций среди бюджетных смарт-часов, которые мы когда-либо тестировали", пишет TechRadar. Гаджет хвалят за классический дизайн, отличную автономность и набор опций, связанных со здоровьем. Apple Watch SE 2 – для владельцев iPhone. Обновленная версия недорогих по меркам Apple смарт-часов с минималистичным дизайном, превосходным экраном и кучей полезных фишек.

– для владельцев iPhone. Обновленная версия недорогих по меркам Apple смарт-часов с минималистичным дизайном, превосходным экраном и кучей полезных фишек. Fitbit Versa 3 – лучшие для занятий фитнесом. Аппарат получил легкий и удобный дизайн, хорошую автономность и одну из мощнейших экосистем для контроля за здоровьем, однако лишен поддержки GPS.

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CMF Watch Pro – лучший вариант для Android. Устройство обладает богатым набором функций и при этом стоит даже дешевле, чем Amazfit Active 2. Впрочем, не обошлось и без минусов, к которым отнесли ненадежную зарядку, отсутствие автоматической регулировки яркости и случайные отключения.

– лучший вариант для Android. Устройство обладает богатым набором функций и при этом стоит даже дешевле, чем Amazfit Active 2. Впрочем, не обошлось и без минусов, к которым отнесли ненадежную зарядку, отсутствие автоматической регулировки яркости и случайные отключения. Garmin Forerunner 165 – лучшие недорогие Garmin. Это модель с 13 днями автономной работы, сенсорным AMOLED-дисплеем и множеством функций для тренировок.

– лучшие недорогие Garmin. Это модель с 13 днями автономной работы, сенсорным AMOLED-дисплеем и множеством функций для тренировок. Coros Pace 3 – лучшие для бегунов. Часы напичканы функциями, которые помогут отслеживать длину и частоту шагов, пульсовые зоны, а одного заряда хватит на пару недель. Минусы – немного медленный сенсорный экран и урезанный набор смарт-функций.

Этой осенью ожидается большое обновление Apple Watch. Базовая модель получит функцию мониторинга давления, модель Ultra вернется после двухлетнего летнего перерыва, а новое поколение Watch SE 3 станет еще дешевле.

Меж тем в ассортименте Xiaomi появились самые дешевые смарт-часы 2025 года. Модель получила экран, как у Apple Watch, автономность в 14 дней и датчики мониторинга здоровья.

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