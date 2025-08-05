Запад изменил подходы к вооружению Украины, - WSJ

Это иллюстрируют первые сделки о покупке оружия, общий пакет которых уже достиг 1 миллиарда долларов.

Покупка европейскими странами американского военного оборудования на сумму около 1 миллиарда долларов для поставки ВСУ является одним из самых ярких на сегодня примеров того, как во время президентства Дональда Трампа изменился подход Запада к вооружению Украины против России. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Авторы пишут, что закупки осуществляются в рамках двух отдельных соглашений, координируемых НАТО, станут первыми из многих, финансируемых европейскими правительствами и Канадой после заключения принципиального соглашения в начале этого лета.

Издание напомнило, что Трамп отказался предоставлять американское оружие непосредственно Украине, как это делала администрация Джозефа Байдена. Но он выразил готовность продавать американское оружие Украине. В частности, в понедельник Нидерланды согласились на первую закупку на сумму 500 миллионов долларов, а во вторник консорциум Дании, Швеции и Норвегии согласился на аналогичную закупку.

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Соглашения были скоординированы Организацией Североатлантического договора после соглашения, заключенного 14 июля в Белом доме между Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также после предварительных обсуждений между лидерами на ежегодном саммите НАТО в июне.

НАТО и Украина составили список требований Киева по летальному и нелетальному оборудованию, который получил название "Список приоритетных потребностей Украины". НАТО разделяет список на пакеты стоимостью примерно 500 миллионов долларов каждый.

Правительства берут на себя финансовые обязательства по этим пакетам, а НАТО, которое пообещало "быструю доставку из американских запасов", будет координировать поставки оружия в Украину.

"Поставки американского оружия в Киев, которые были санкционированы администрацией Байдена, все еще поступают через границу из Польши. Поставки некоторых из этих вооружений, в первую очередь боеприпасы и ракеты для Patriot, были приостановлены в июне в рамках пересмотра Пентагоном запасов боеприпасов США. Но с тех пор поставки были возобновлены", - пишет WSJ со ссылкой на официальных лиц.

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Напомним, что США заключили соглашение с Германией, по которому Киев получит дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Украина должна получить первые две из этих систем в ближайшие дни, объявило в пятницу правительство Германии. В обмен на это Германия станет первой страной, которая получит новейшие системы Patriot с конвейера США по "ускоренному графику".

В дальнейшем США планируют перераспределить будущие поставки Patriot, поскольку все больше стран соглашаются отправить системы из своих арсеналов в Украину.

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