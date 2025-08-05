Сейчас все продвижения на передовой происходят на тактическом уровне.

В российско-украинской войне вряд ли произойдет классический прорыв фронта, как часто происходило во Второй мировой, поскольку в нынешних условиях невозможно собрать ударный кулак необходимой мощности. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Он пояснил, что сейчас на фронте создаются так называемые кил-зоны - зоны почти абсолютного уничтожения, в которых артиллерия и дроны уничтожают практически все, что шевелится. В перспективе, ширина этих зон сплошного уничтожения может достичь 15-20 км.

"В этой кил-зоне продвигаться крайне трудно и нашим бойцам, и российским оккупантам. Это означает, что невозможно развернуть войска для прорыва фронта. Если глубина кол-зоны составляет 10-20 км, то как можно развернуть войска? Они сразу будут уничтожены артиллерией", - рассказал Попович.

Видео дня

Учитывая рост роли беспилотников, эксперт прогнозирует, что характер войны все больше будет переходить в войну одних дронов против других. Это уже происходит в контексте противодействия "Шахедам".

"Можно спорить об эффективности зенитных дронов, но так или иначе и шахеды, и дроны-разведчики мы пытаемся сбивать собственными зенитными дронами. То же самое делает и противник. Поэтому сейчас дроны занимают видное место в ведении боевых действий", - отмечает он.

Говоря о войне на море, Попович не исключил, что и там может начаться война украинских дронов против российских дронов, ведь сейчас россияне хотят догнать Украину в технологиях морских беспилотников.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, россияне сосредоточили свои усилия на захвате поселка Родинское, что к северо-востоку от Мирнограда и Покровска. Оккупация этого населенного пункта позволит врагу открыть дополнительное направление для попыток захода в указанные города.

Также мы рассказывали, что россияне хотят запускать по 2000 "Шахедов" в сутки, для чего активно наращивают производство и строят дополнительные пусковые площадки. Чтобы противодействовать этой угрозе, нужны новые подходы, говорит авиационный эксперт Константин Криволап.

Вас также могут заинтересовать новости: